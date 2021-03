Troviamo frutta e verdura tutto l'anno che sia o meno la loro stagione. Consumare gli alimenti secondo il ciclo naturale però, è meglio.

Oggi gli avanzati sistemi di coltivazione fanno si che troviamo costantemente frutta e verdura indipendentemente dalla stagione cui appartengono. Tuttavia rispettare quello che è il ciclo della natura, permettere di sfruttare al meglio le proprietà benefiche di questi alimenti.

Frutta e verdura di stagione, cosa mangiare ad aprile rispettando la natura

Iniziamo con il fare chiarezza su quali sono frutta e verdura che, rispettando la natura, si trovano ad aprile.

Verdura: Asparagi, Bietole, Carciofi, Cardo, Carote, Cavolfiore, Cavoli, Cicoria, Cipolle, Cipollotti, Fave, Finocchi, Insalata, Piselli, Patate, Porri, Radicchio, Ravanelli, Rucola, Sedano, Spinaci e Zucchine.

Frutta: Arance, Fragole, Kiwi, Limoni, Mele, Pere e Pompelmo.

Consumare tutti gli alimenti ortofrutticoli nel loro periodo originario, consente di assimilare la meglio le loro proprietà benefiche. Ecco perché è bene rispettare il ciclo che ci propone la natura.

Come possiamo notare la new entry nella frutta del mese di Aprile è la fragola. Un alimento ricco di vitamine e sali minerali, perfetto da inserire nella dieta perché ha pochissime calorie ed inoltre è diuretico drenante e ha proprietà depurative.

Per quanto riguarda la verdura questo è il mese perfetto gli asparagi selvatici, ma anche le fave fresche. Sebbene li troviamo tutto l’anno nei reparti ortofrutta dei supermercati, zucchine, finocchi, porri, appartengono a questi periodo dell’anno quindi ora è il momento giusto per comprarli e mangiarli.

Per capire se siamo davanti a frutta e verdura di stagione, non solo è bene fare attenzione se siano presenti tra quelle che abbiamo elencato, ma anche alla filiera di produzione e da dove arrivano. Chiaramente quando parliamo di alimenti di stagione ci riferiamo a quella che troviamo nelle nostra penisola. Va da se che i frutti tropicali, ad esempio, non appartengono in linea di massima al nostro clima.

