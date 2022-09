Acqua addolcita: cos’è, si può bere, fa bene? Cosa succede a pelle e capelli

Mai sentito parlare di acqua addolcita? Ecco come si ottiene e perché è fondamentale nella nostra routine di bellezza

Mai sentito parlare di acqua addolcita? Tanti i vantaggi, in termini di soldi e qualità del prodotto, se utilizziamo questo tipo di acqua.

Uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Sheffield e del King’s College di Londra, pubblicato sul Journal of Investigative Dermatology, ha dimostrato come l’acqua dura danneggi la pelle, aumentando il rischio di infezioni e la sensibilità alle irritazioni, contribuendo potenzialmente allo sviluppo dell’eczema.

Acqua addolcita: così risparmi 500 euro all’anno

Ma cosa intendiamo per “durezza dell’acqua”? Ci si riferisce al contenuto di sali di calcio e magnesio: partendo dal presupposto che l’acqua che arriva nelle nostre case dagli acquedotti comunali è sicura e potabile, questa potrebbe essere ricca di calcio e magnesio.

Si tratta dei responsabili del calcare, che causa incrostazioni, danni agli elettrodomestici, maggiori consumi.

Prendersi cura in maniera costante del proprio corpo è una scelta che garantisce benefici a lungo termine. Così, abbandonare l’acqua dura e calcarea utilizzando un addolcitore d’acqua in ambito domestico, rappresenta la scelta di prevenzione più adatta a tutta la famiglia.

L’addolcitore garantisce maggiore durata alle tubazioni di casa, preserva l’impianto idraulico-sanitario e mantiene gli elettrodomestici più performanti. Il risparmio arriva, per una famiglia media di tre persone, fino a 500 euro l’anno: una cifra calcolata da Culligan, azienda leader del settore con una storia lunga oltre 80 anni. In particolare gli addolcitori d’acqua Culligan si basano su un processo che trasforma i sali di calcio e magnesio in carbonati di sodio che non provocano incrostazioni.

Acqua addolcita: come agisce su pelle e capelli

Oltre ad un notevole risparmio, capelli e pelle ne beneficieranno: se i primi appaiono più soffici e luminosi e facili da pettinare, la pelle riacquista una particolare morbidezza. L’acqua dura, infatti, è la principale responsabile della fragilità dei capelli, sui quali si formano minuscoli depositi calcarei.

Avviene lo stesso anche nei pori, fattore che determina fastidi come la secchezza della pelle e conseguenze come la ruvidità al tatto. Con l’addolcimento dell’acqua la pelle risulta più liscia e luminosa, favorendo operazioni come la rasatura ma anche il risparmio in fatto di detergenti, perché l’acqua addolcita è in grado di generare abbondante schiuma e di garantire una perfetta pulizia utilizzando una quantità di prodotto pari a circa la metà di quella abituale.

