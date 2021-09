Non riuscite a combattere la pigrizia per allenarvi? La fatica è troppa? La scienza viene in vostro soccorso con 4 trucchi infallibili

Vi siete iscritti in palestra, ma non riuscite a trovare la voglia di andarci? Sappiate che potrebbe non essere semplice fatica ma piuttosto la vostra pigrizia potrebbe essere dovuta ad una mutazione genetica. Lo dice uno studio scientifico, e sempre la scienza suggerisce 4 trucchi infallibili per allenarsi senza sentire la fatica.

Come allenarsi di più senza sentire la fatica: 4 trucchi infallibili secondo la scienza

Quante volte avete pensato di essere pigri e svogliati perché non trovate la forza di allenarvi o andare in palestra? Ebbene secondo lo studio “Effetti della carenza di VHL germinale su crescita, metabolismo e mitocondri” (qui il link) a rendere difficile l’attività sportiva per alcuni sarebbe la mutazione di un gene che influenzerebbe il sistema di ossigenazione delle cellule; questo comporterebbe il sentire la fatica più velocemente. Anche se così fosse, l’attività fisica è fondamentale per la salute del nostro corpo dunque ecco 4 trucchi infallibili (secondo la scienza) che potrebbero aiutarvi a trovare la giusta motivazione.

1 – motivatevi

Partiamo proprio dalla motivazione: trovare un compagno di allenamento aiuta. Che sia un amico, un parente, il proprio compagno, non essere soli vi darà una spinta in più per allenarvi. Uno studio ha anche dimostrato come fare attività sportiva in gruppo migliori la qualità della vita.

2 – Tenete stretto a voi un ricordo felice.

Questo è un esercizio sempre utile quando la tristezza rischia di prendere il sopravvento su di noi. Nel caso dello sport, cercate di pensare ad un momento piacevole legato magari ad un allenamento passato. Come quella volta che vi siete ritrovati a sorridere perché vi sentivate bene!

3 – Non dimenticate la colonna sonora

Fondamentale poi una colonna sonora. Che la musica sia terapeutica è risaputo ed è fondamentale anche durante una sessione di attività fisica. Pensate a quando Rocky si allena e in sottofondo parte ‘Eye of the Tiger’. La canzone è così trascinante che viene voglia di alzarsi dal divano e allenarsi insieme a Sylvester Stallone (ok forse sto esagerando!). Ascoltare musica durante le vostre sessioni di workout però è veramente un toccasana. Vi concentrerete su altro e non sulla fatica che state compiendo, e il ritmo giusto vi motiverà. Create la vostra playlist!

4 – Ricordatevi dia vere una bevanda rosa

Infine, la scienza consiglia di scegliere una bevanda rosa. Si può sembrare strano, ma uno studio ha dimostrato che consumare una bevanda rosa non calorica migliora le prestazioni.

Segnato tutto? Che l’allenamento cominci!

Crediti foto: Shutterstock

