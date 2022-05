Vitamina D, scoperto nuovo effetto: perché ti allunga la vita

La vitamina D ha numerosi benefici per la salute dell'organismo. Tra questi anche la capacità di allungarci la vita. Ecco spiegato il motivo.

La vitamina D è una indispensabile alleata per la nostra salute. Tanti sono gli effetti benefici che apporta all’organismo, e tra questi anche la capacità di allungare la vita. Lo sapevate?

L’importanza della vitamina D

I recettori della vitamina D si trovano in quasi tutte le cellule del corpo. Ciò vuol dire che la sua importanza riguarda tante funzioni del nostro organismo: dalla salute delle ossa ai muscoli, dalla salute del sistema immunitario alla cognizione, all’umore fino appunto alla longevità.

Gli studi hanno evidenziato il fatto che tale vitamina è un grande antiossidante, aiuta a bilanciare le attività mitocondriali, combattere lo stress ossidativo e proteggere il DNA.

Leggi anche : >> CARENZA DI VITAMINA D, SOLO QUESTI (INSOSPETTABILI) FRUTTI TI AIUTANO A FARE IL PIENO

Non ne abbiamo abbastanza

Stando però ai dati disponibili, gran parte degli adulti ha livelli di vitamina D insufficienti. Il 29% addirittura ne è carente, ed è un peccato perché come detto si tratta di un elemento molto importante per la salute. Quando essa scarseggia, il corpo come riporta Greenme.it non può usarla nel momento del bisogno.

Tale vitamina aiuta a proteggere le proteine, gli acidi grassi e il DNA dall’ossidazione, combattendo lo stress ossidativo.

LEGGI ANCHE : >> CARENZA DI VITAMINA D? OCCHIO A QUESTO SINTOMO DELLA PELLE

La vitamina D per vivere più a lungo

Livelli sufficienti di vitamina D supportano la resilienza mitocondriale e le funzioni endocrine. Condizione, questa, che a sua volta promuove il metabolismo energetico, l’attività e l’equilibrio ormonale e la longevità.

I suoi benefici come detto sono tanti. Eccone alcuni. Innanzitutto mantiene una massa muscolare sana. In uno studio clinico del 2014 pubblicato sull’American Journal of Medicine, è emerso che gli anziani con più massa muscolare vivono più a lungo rispetto a quelli che ne hanno meno.

Inoltre promuove l’integrità muscolo-scheletrica. Aiuta infatti l’assorbimento del calcio, un minerale fondamentale per mantenere ossa forti e sane e sostenere l’integrità muscolo-scheletrica con l’età.

E ancora: supporta la funzione cognitiva. Si è trovata una connessione tra livelli adeguati di vitamina D e la funzione cognitiva correlata all’età, suggerendo che essa supporta il sistema nervoso e promuove la funzione cerebrale.

Infine rafforza il sistema immunitario. Le nostre cellule immunitarie, cioè, necessitano di questa vitamina per rispondere in modo efficiente alle minacce esterne.

Foto: Shutterstock