Scopri come l’aumento dell’assunzione di acqua quotidiana può favorire la perdita di grasso addominale e quali cibi aiutano a raggiungere l’obiettivo

Il grasso addominale non è un ‘problema’ puramente estetico, quanto piuttosto pericoloso per la salute del nostro organismo. Diminuire il giro vita è quindi fondamentale per combattere l’insorgere di patologie cardiovascolari e una corretta alimentazione è alla base.

Leggi anche:– Gustosi snack per sciogliere il grasso sulla pancia: non è l’ananas

Quanta acqua bere?

Aumentare l’assunzione quotidiana di acqua può favorire la perdita di grasso addominale e preservare la salute degli organi, secondo esperti di salute. Dopo le festività, molti cercano di ripristinare il benessere del corpo, spesso sostituendo l’acqua con altre bevande e consumando più cibo del solito.

Gli specialisti consigliano che incrementare il consumo di acqua può avere un impatto significativo. L’acqua è essenziale per molte funzioni corporee e la disidratazione può causare problemi gravi. Inoltre, l’assunzione di acqua è legata alla perdita di peso.

Secondo gli esperti, bere da sei a otto bicchieri d’acqua al giorno potrebbe contribuire a bruciare il grasso addominale. Sostituire bevande sportive e zuccherate con acqua può fare una grande differenza per la salute e il peso. Inoltre, una dieta che include almeno cinque porzioni di frutta, verdura, fagioli, pesce, uova e piccole quantità di grassi insaturi può contribuire alla perdita di grasso addominale.

Grasso addominale, mangia questi cibi tutti i giorni per perdere peso

Leggi anche: >> SPINACI: NON ESAGERARE IN QUESTI CASI, IL RISCHIO CHE CORRI PER LA SALUTE

Perdere peso non corrisponde necessariamente a perdere grasso addominale; attività fisica e un regime alimentare sano sono alla base del nostro benessere e ci sono alcuni alimenti che è bene introdurre nella nostra alimentazione. Perché con un corretto regime alimentare secondo gli studi si potrebbe arrivare a perdere fino all’80% del grasso addominale.

Quali sono gli alimenti che possono aiutarci nella nostra missione?

Tra questi ci sono gli spinaci: contengono molte fibre che aiutano il transito intestinale, migliorano la digestione e aiutano ad eliminare il grasso addominale. Non solo, donano un senso di sazietà e possono essere mangiati crudi, cotti, da soli o in abbinamento con altri alimenti. Non hanno particolari controindicazioni, ma se siete allergici al nichel è bene che facciate attenzione al loro consumo.

Leggi anche:>> PANCIA PIATTA, 10 CONSIGLI DA METTERE IN PRATICA PER VEDERE I PRIMI RISULTATI

Ci sono anche i funghi, le carote, i fagioli, i broccoli e il cavolfiore, la zucca, i peperoncini, e gli ortaggi a foglia come lattuga e cavolo. Sono tutti cibi che grazie al loro ricco contenuto di fibre e alle poche calorie aiuteranno a perdere peso e ad eliminare anche il grasso addominale.

L’invito che vi facciamo è sempre lo stesso: se volete intraprendere una dieta, o capire quale sia il regime alimentare più corretto per voi, non affidatevi al fai da te. Rivolgetevi sempre ad un medico specializzato.

Credits: kikapress

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.