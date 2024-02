Durante l’ospitata a Che Tempo Che Fa, Fiorello ha guardato male Amadeus per una frase detta da quest’ultimo. Ecco quale.

Amadeus e Fiorello hanno lanciato un segnale distensivo nei confronti di Fabio Fazio e di Che Tempo Che Fa: dopo l’emanazione del regolamento che aveva vietato l’accesso dei cantanti del Festival di Sanremo in reti non Rai, la presenza del conduttore e della sua spalla sul NOVE viene un po’ come individuata come un modo per cercare di fare la pace e stemperare un po’ la tensione che si era andata a creare… in molti però hanno notato un dettaglio in quell’intervista, qualcosa che ha fatto Fiorello nei confronti del conduttore e direttore artistico della Kermesse più attesa dell’anno.

Che tempo che fa: Fiorello e Amadeus da Fazio, il gesto dello showman siciliano fa impazzire il web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 4 febbraio, Fabio Fazio ha ospitato Amadeus e Fiorello in un collegamento in diretta che ha fatto parlare molto di sé.

“Mi sembra un segno di serenità e rilassatezza – ha detto Fazio – non sono mica un nemico? Ci ho passato quarant’anni in RAI“.

Tra una battuta e l’altra, però, in molti hanno notato un dettaglio. Quando Fazio ha chiesto ad Amadeus a che ora avrebbero chiuso, la risposta è stata “Non prima delle due“.

È stato in quel momento che Fiorello si è voltato verso l’amico, guardandolo malissimo per alcuni istanti. Un momento, questo, che ha scatenato il giubilo tra i telespettatori, che in rete si sono scatenati.

– Non prima delle 2 ☺️

– 😐



Ciao Twitter(X), sappiamo che anche questo video vi tornerà utile ☺️#Sanremo2024 #CTCF pic.twitter.com/yXolCpRIXU — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 4, 2024

La reazione di Milo Infante alla frase di Fiorello: ‘ha ragione, diamoci una calmata’. Cosa ha dichiarato

Nel frattempo, dopo l’ospitata con Amadeus a Che Tempo Che Fa, a Ore 14, Milo Infante ha ripreso le parole di Fiorello a Viva Rai 2, dove aveva detto: “sui social diamoci tutti una calmata“.

“Vale quello che ha detto Fiore – ha detto il conduttore – adesso basta, diamoci tutti quanti una regolata e cerchiamo di capire cosa stiamo facendo“.

Il riferimento è a Fedez, del quale Fiorello aveva detto ironicamente: “Ha mostrato in diretta una foto del suo hater, sbagliando però persona. Gli è capitato altre volte: una volta l’è presa con Gandhi, poi con Madre Teresa di Calcutta, non li ha riconosciuti. Ma la volta più grave è quando se l’è presa con Milo Infante…”.

