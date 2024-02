Josè Alberto si è portato la fidanzatina all’Ariston? Chi è comparsa accanto al figlio di Amadeus a Sanremo 2024?

Il figlio di Amadeus, José Alberto Sebastiani, è ormai da anni acclamatissimo per le sue apparizioni cadenzate durante i vari festival condotti dal padre: durante la terza serata di Sanremo 2024, però, è comparso accanto ad una ragazza misteriosa che ha fatto partire le speculazioni sul fatto che abbia una fidanzatina… sarà davvero così? Qual è la verità?

Sanremo 2024: il figlio di Amadeus ha una fidanzata? Cosa nota il pubblico in platea

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2024, in tanti hanno notato che c’era una ragazza seduta in prima fila accanto a Josè Alberto Sebastiani, il figlio di Amadeus.

Il fatto che la ragazza in questione sia una coetanea del figlio di Ama ha fatto interrogare in molti: José Alberto avrà portato la fidanzata all’Ariston? Alcune fan page del Festival hanno addirittura cominciato un sondaggio tra i fan, domandando a tutti se sapessero qualcosa su una possibile storia d’amore del figlio del direttore artistico della kermesse.

In tanti si stanno chiedendo se, invece della sua “fidanzata” non si tratti della figlia di Fiorello, Angelica. A occhio, però, non si tratta di lei, che abbiamo visto in tv a Viva Rai 2, lo scorso dicembre… Confrontando le foto delle due ragazze, ci accorgiamo infatti che sono completamente diverse.

Per il resto, quindi, si tratta di un mistero che riguarda solo Josè Alberto! A noi telespettatori viene solo da sorridere pensando a quanto sia cresciuto!

Photo credits: Kikapress