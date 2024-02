Naike Rivelli minaccia di “invadere” Sanremo coi trattori? Cosa dice e scrive sui social dopo la conferenza stampa di Amadeus e Fiorello.

Potrebbe scoppiare il caos a Sanremo 2024 grazie ad un intervento di Naike Rivelli sullo sciopero dei trattori che in questi giorni stiamo vedendo praticamente un po’ in tutta Italia. Ebbene, in netta polemica con Amadeus e soprattutto con Fiorello, la figlia di Ornella Muti è intervenuta su Instagram minacciando di “invadere” Sanremo con i trattori. Ma cosa starà mai succedendo?

Naike Rivelli coi trattori a Sanremo 2024? La ‘minaccia’ sui social

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Naike Rivelli ha pubblicato sui social diversi contenuti nei quali si mostra a supporto della causa degli scioperi dei trattori, con tanto di messaggi rivolti a Sanremo 2024.

“Nulla è più importante della nostra terra – scrive ad esempio – i nostri semi e la nostra agricoltura. Sanremo stiamo arrivando anche lì a prendere un po’ di visibilità che nessuno ci vuole dare“.

Poi, in un video, se la prende con la conferenza stampa: “Rosario Fiorello risponde alla conferenza stampa di Sanremo che nessun trattore lo ha chiamato e lui non sa niente. Beh, caro Rosario Fiorello, non mi piace questa risposta. Io e mia madre sappiamo tutto, siamo state in Calabria, abbiamo alzato un telefono, tu perché non puoi farlo? Tu del popolo, nato nelle piazze italiane, che entri nelle case delle persone con la tua radio e fai l’amicone e il vicino di casa? Non è che devono essere loro a contattarti. Dovresti essere tu a sapere quello che sta succedendo nel tuo Paese e nel tuo Sanremo portare i trattori guidandoli tu. E non pretendere che ti chiamino loro, né farne uno scherzo. Anche perché Al Bano l’ha presa molto seriamente, come anche mia madre e tutto il resto dell’Italia“.

Nella caption aveva anche scritto: “Ma che davvero Amadeus e Fiorello hanno risposto così.!??? Che loro non ne sanno niente e nessun “trattore” li ha contattati?? Mi vergogno per lui. Si vede che non prendono le cose importanti seriamente“.

La reazione di Fiorello e Amadeus alla notizia sui trattori a Sanremo 2024: l’ironia e la battuta su Al Bano Carrisi

A dir la verità, Amadeus aveva detto “Se vengono li accolgo sul palco… è una protesta sacrosanta“.

E Fiorello aveva risposto: “Sarebbe bene che arrivassero, perché un palcoscenico come quello di Sanremo non lo trovi tutti i giorni. Quindi faccio un appello a venire qui“. E poi aggiungendo una battuta: “Tra l’altro tu lo sai chi sarà il primo a venire in testa, qui? Al Bano!”

