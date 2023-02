Sanremo 2023, Chiara Ferragni potrebbe farlo prima di iniziare il monologo: cosa potrebbe succedere stupendo i suoi fan

Chiara Ferragni sarà la prima co-conduttrice a calcare il palco dell'Aristo a fianco di Amadeus

Tutto è pronto per il Festival di Sanremo 2023. La macchina organizzativa dell’evento, in moto da mesi, ha pensato a tutto: dalla scaletta degli artisti in gara ai super ospiti, senza dimenticare le conduttrici che sera dopo sera affiancheranno Amadeus nel corso della kermesse musicale.

La prima e ultima sera sul palco ci sarà Chiara Ferragni, l’influencer più famosa del mondo nonché imprenditrice digitale. Sui social, Chiara ha pubblicato un selfie in cui, raggiante, stringe tra le mani il classico cartoncino della trasmissione, che dovrà leggere durante Sanremo.

“Molto emozionata, onorata e agitata. Ci vediamo domani sera” ha scritto l’influencer, ormai pronta per il suo debutto a Sanremo. Chi la segue da tempo, sa che Chiara inizia qualsiasi video o diretta sul suo profilo Instagram con il saluto “Hi guys!” e adesso c’è chi si aspetta che l’influencer faccia lo stesso sul palco dell’Ariston. Lei stessa ha riportato nelle stories un commento di un fan che si aspetta proprio di sentire il suo modo di salutare il pubblico.

“Non vedo l’ora di sentire Chiara Ferragni che saluta il pubblico di Rai1 e dice: “Hi Guys”! E tutti zitti e buoni. Ti stimo Chiara! In bocca al lupo e spacca tutto” ha commentato un utente. “Sarai meravigliosa”, “Ti aspettiamo” hanno commentato altri utenti che fanno il tifo per lei.

Sanremo 2023, Francesca Fagnani e la frecciata a Chiara Ferragni prima di salire sul palco dell’Ariston: la battuta pungente sul cachet della collega

Intanto, non si placano i rumors sui cachet percepiti dai personaggi che quest’anno calcheranno il palco dell’Ariston. Chiara Ferragni, settimane fa, ha deciso di rendere pubblica la sua scelta di donare in beneficienza il suo compenso previsto per Sanremo.

La conduttrice Francesca Fagnani, anche lei attesa sul palco dell’Ariston, ha rilasciato una breve intervista al Messaggero in cui ha risposto proprio sulla questione della beneficienza: “Il suo è un bel gesto, io però sono cresciuta in una famiglia che da sempre dona quello che può tutto l’anno. Mio padre, 85 anni, l’ultimo bollettino è andato a pagarlo alle Poste pochi giorni fa” ha risposto.

Foto: Kikapress