Naike Rivelli polemizza su Emma Marrone prima di Sanremo 2024: quel post Instagram che sta facendo discutere.

Non c’è Festival di Sanremo senza polemiche e, anche se manca ancora qualche giorno all’inizio dell’edizione 2024 della kermesse musicale più attesa d’Italia, Emma Marrone sta già facendo discutere per una polemica innestata da Naike Rivelli. Il motivo sembra essere un post pubblicato su Instagram dalla cantante che, per qualche motivo, non è piaciuto affatto alla figlia di Ornella Muti che non ha perso l’occasione per punzecchiarla un po’. Di Emma, però, è arrivata subito anche la controrisposta. Cosa sarà mai successo? Andiamo a scoprirlo insieme.

LEGGI ANCHE:– Ferragni ecosostenibile? Naike Rivelli ‘stuzzica’ la commessa del negozio di Chiara: cosa le ha chiesto davanti ai clienti

Naike Rivelli polemizza con Emma Marrone prima di Sanremo 2024: la pelliccia della discordia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Emma Marrone, tra i prossimi concorrenti in gara al Festival 2024, ha postato una foto su Instagram nella quale si mostra con addosso una pelliccia grigia, probabilmente la cover del suo singolo sanremese, che si intitola Apnea.

“Una settimana a Sanremo, una settimana ad APNEA. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme a voi e voglio promettervi una cosa: ci divertiremo da pazzi. Presave del brano e preorder dell’unica edizione di SOUVENIR che include APNEA disponibili al link in bio e nelle storie. -7 ad APNEA“, ha scritto.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che sotto il post è comparso un commento di Naike Rivelli che, in netta polemica con Emma Marrone, ha scritto: “Ma è fatto di animali questa roba addosso a questa?”

La risposta della cantante non si è fatta attendere, anzi, si può dire che le abbia risposto per le rime: “questa si chiama Emma, piacere di conoscerti.. la pelliccia è ovviamente e visibilmente finta… amo molto gli animali …e li rispetto.. un bacino tesoro“.

Photo credits: Kikapress