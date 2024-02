La multa per pubblicità occulta ‘pesa’ su Sanremo 2024: Amadeus fa riferimento in diretta all’episodio con Chiara Ferragni.

Il Festival di Sanremo 2024 è cominciato col botto ma anche con una serie di timori legati al caso pubblicità occulta per via di quanto accaduto lo scorso anno sul palco dell’Ariston tra Amadeus e Chiara Ferragni. Anche in quest’edizione, dunque, lo spettro di quello che è successo rimane fortissimo e sta facendo discutere non poco, tanto che lo stesso conduttore ne ha parlato in diretta durante la serata inaugurale, facendo riferimento all’episodio incriminato. Ma cosa è successo a riguardo?

Sanremo 2024: pericolo multa per pubblicità occulta? Lo rivela Amadeus

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Sanremo 2023, Amadeus si era fatto aiutare da Chiara Ferragni ad aprire un profilo Instagram in diretta sul palco. Un episodio che è stato giudicato come di pubblicità occulta, tanto che proprio il 6 febbraio – giorno di inizio di Sanremo 2024 – è arrivata la sentenza del Tar Lazio.

La quarta sezione ha confermato la sanzione da 175mila euro “inflitta dall’Agcom alla Rai per la pubblicità occulta in favore di Instagram fatta da Amadeus e Chiara Ferragni nel corso dell’edizione del Festival di Sanremo 2023 e ha deciso di inviare gli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni del caso“.

La Rai, probabilmente, farà ricorso al Consiglio di Stato. Ma Amadeus ha parlato della multa per ‘pubblicità occulta’ durante la serata.

Invitando il pubblico in teatro e i telespettatori a seguire il Festival in rete, ha detto: “Naturalmente sapete che ormai Sanremo è decisamente e sempre più social, ci sono tante occasioni per postare qualsiasi cosa. Non vorrei esagerare perché non sono tanto social e non vorrei usare dei termini boomer, quindi dico semplicemente: ‘usate i social’. Poi devo stare attento perché sennò mi danno un’altra multa…”

Chiara Ferragni reagisce così al momento in cui viene ricordata a Sanremo 2024: la sua stories su Instagram

Quest’anno Chiara Ferragni non è a Sanremo ma qualcuno ha deciso di ricordala, citandola direttamente. Fiorello, durante Viva Rai 2! ha fatto srotolare uno striscione di 25 metri con su scritto “Ama pensati libero, è l’ultimo“. Una citazione di Chiara Ferragni, che l’anno scorso si presentò sul palco dell’Ariston con la scritta “Pensati libera” sulla stola, ma anche un riferimento al fatto che per Amadeus sia l’ultimo festival.

Chiara Ferragni ha apprezzato tantissimo il gesto, tanto da riprendere uno screen del momento e ripostarlo nelle sue stories con tanto di cuoricini e faccine che ridono.

Photo Credits: Kikapress