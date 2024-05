La finale di Amici 23 si avvicina, i bookmakers hanno il loro vincitore e nel frattempo spunta un retroscena sui social tra il ballerino Dustin e Giuseppe Giofré

La finalissima della 23esima edizione di Amici è alle porte, e mentre il web si prepara all’evento, un dettaglio intrigante emerge dai profili Instagram dei protagonisti. Giuseppe Giofrè e Dustin Taylor sono si seguono e commentano reciprocamente le loro foto sui social da anni, mantenendo uno scambio di like costante e mai interrotto nel tempo.

Questo legame è stato evidenziato anche da un articolo su Novella 2000, che ha notato commenti e like su post datati, addirittura precedenti all’ingresso di Dustin ad Amici 23. Giuseppe Giofrè ha messo un like e commentato su post di Dustin risalenti al 2020, e viceversa. Ci sono anche una serie di foto pubblicate da Giuseppe nel 2023 che hanno ricevuto ancora una volta il like di Dustin.

Va detto che Giuseppe Giofrè ha una carriera che lo ha portato a girare il mondo, e nel mondo dei ballerini di rilievo è comune conoscersi. Quindi, non sorprende troppo questa amicizia preesistente al talent show.

Amici 23, Holden vincitore? Il cantante segue le orme di Marco Mengoni e Angelina Mango grazie a questa persona speciale: non è Laura Pausini

Recentemente sono emerse le scelte delle case discografiche per i giovani talenti di Amici, pronti a iniziare la loro carriera musicale al di fuori della scuola. Lil Jolie ha firmato con BMG, mentre Sarah Toscano, Petit e Mida hanno siglato accordi con la Warner Music Group e la Believe Music.

Tuttavia, manca ancora una firma: quella di Holden. L’allievo, il cui lavoro è già stato certificato come disco d’oro con due dei suoi inediti, sarebbe sotto l’occhio attento di Marta Donà, una delle manager più influenti nel panorama musicale italiano. Marta Donà è una figura di spicco nel settore musicale, nota per aver vinto il Festival di Sanremo ben quattro volte e per essere stata la manager dei Maneskin, vincitori dell’Eurovision nel 2021. L’Abbiamo vista anche al fianco di Angelina Mango durante l’Eurovision 2024. Ora avrebbe puntato gli occhi su Holden, il talento emergente di Amici 23.

Anche se non è ancora certo che Holden firmerà con La Tarma di Marta Donà una volta terminato Amici 23, sembra un’ipotesi plausibile. Intanto il pubblico e i bookmakers lo indicano come favorito per la vittoria del talent show.

Foto: Kikapress