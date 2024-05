Dal primo incontro alla proposta di matrimonio: il 2024 segna per Harry e Meghan il sesto anniversario dal giorno in cui si sono detti sì. Da allora sono successe molte cose, tra cui un piccolo scandalo legato alle bomboniere delle nozze

Il 19 maggio 2024 segna sul calendario il sesto anniversario del matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, l’attrice americana che ha conquistato il cuore del duca di Sussex. Dal loro matrimonio nel 2018, Meghan è diventata duchessa di Sussex e ha mantenuto il titolo anche dopo che la coppia ha lasciato la famiglia reale britannica e si è trasferita negli Stati Uniti.

Attualmente, Harry e Meghan vivono a Montecito, in California, insieme ai loro due figli, Archie, di cinque anni, e Lilibet Diana, che compirà tre anni a giugno. La coppia, sempre molto unita, è impegnata in vari progetti. Harry continua a promuovere gli Invictus Games, un evento sportivo internazionale per veterani di guerra, mentre entrambi partecipano a iniziative istituzionali, come il recente tour in Nigeria.

Nonostante il dibattito tra i loro sostenitori, che li ammirano per il coraggio di aver abbandonato i doveri reali, e i critici, che li accusano di opportunismo, Harry e Meghan rimangono una delle coppie più discusse del mondo reale.

Harry, il gesto mortificante con i regali del matrimonio: ha avuto il coraggio di rispedirli indietro. Cosa gli avevano regalato per le nozze con Meghan

Dopo il matrimonio di Harry e Meghan, sono emersi dettagli curiosi e indiscrezioni. Tra queste, il rifiuto di numerosi regali di nozze. Ma qual è la ragione dietro questo gesto?

Il protocollo reale proibisce ai membri della famiglia reale britannica di accettare doni fisici. Questa regola non riguarda solo l’etichetta ma anche la sicurezza. Pertanto, tutti i regali di nozze per Harry e Meghan, stimati intorno ai 7 milioni di sterline, sono stati rispediti al mittente. I regali provenivano non solo da nobili e cittadini comuni, ma anche da aziende che speravano di legare il proprio marchio alla coppia reale.

Per aggirare questo divieto, prima delle nozze, Harry e Meghan avevano annunciato che chi desiderava fare un dono avrebbe dovuto fare una donazione alle associazioni benefiche da loro sostenute. Tuttavia, la coppia ha accettato solo due regali fisici. Il primo, un orsacchiotto di peluche ricevuto da Harry il giorno prima delle nozze, che rappresenta un’eccezione al protocollo. Il secondo regalo è stato decisamente inusuale: due koala dal Taronga Zoo di Sydney. Questi cuccioli sono stati chiamati Harry e Meghan una volta nati, ma sono rimasti in Australia.

Brutto gesto al matrimonio di Harry e Meghan: le bomboniere finiscono all’asta

Anche dopo anni dalla cerimonia, il royal wedding continua a fare rumore. Alcuni invitati alle nozze reali avrebbero difatti compiuto un gesto quantomeno imbarazzante, per non dire maleducato.

Sì, perché sembra proprio che le bomboniere e tutto il contenuto della gift bag del matrimonio siano finiti dritti dritti su eBay. Sono stati messi all’asta, in un unico pacchetto e con foto dettagliate, dei sacchetti con le iniziali “H” e “M”, il programma della cerimonia, biscotti shortbread, una moneta di cioccolata, una bottiglietta d’acqua, una calamita da frigorifero e un buono sconto per il negozio di souvenir del Castello di Windsor.

Il Principe Harry attaccato da un’ape: il video esilarante di Meghan e Camilla che ridono di lui

Inutile dire che la cifra alla quale questi oggetti sono finiti online è da capogiro: si parla di circa 1000 sterline! Rivendersi le bomboniere del matrimonio è un gesto di pessimo gusto, una mancanza di rispetto nei confronti degli sposi. Ma quali sono le cose da non fare mai prima, durante e dopo un matrimonio?

Dopo il brutto gesto al matrimonio di Harry e Meghan, ecco le cose da non fare mai prima, durante e dopo un matrimonio

Consegnare il regalo all’ultimo. I regali di nozze sono molto spesso legati alla futura vita insieme che aspetta gli sposi. Pertanto, consegnarli alla fine rischia di creare imbarazzo e, se avete comprato qualcosa per loro, rischiano di aver già provveduto da soli…

Evitare di vestirsi di bianco. Quello è riservato alla sposa. Sarebbe bene non indossare nemmeno capi troppo chiari, attenendosi al dress code – se comunicato dagli sposi – oppure scegliendo un’opzione completamente diversa.

Postare tutto sui social. Se gli sposi vogliono un matrimonio social, saranno loro a chiederlo. Altrimenti evitate di postare immagini di ogni singolo momento, dall’ingresso in chiesa ai piatti in tavola. Meglio che siano i diretti interessati a decidere cosa possa finire sulla rete.

Mettersi al centro dell’attenzione. Il giorno del matrimonio è tutto per gli sposi. Avere comportamenti estroversi durante la cerimonia, come esibirsi, ubriacarsi o comunque diventare protagonisti è una vera e propria mancanza di rispetto. Evitate pertanto i colpi di scena non richiesti.