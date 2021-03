Dov’è adesso il Principe Filippo e come sta? Le ultime notizie sul Duca di Edimburgo Foto

Continua a non abbassarsi la guardia sulle condizioni di salute del Principe Filippo, ma dove si trova adesso? È ancora in ospedale? E come sta? Gli aggiornamenti più recenti

L’intervista di Harry e Meghan ha completamente oscurato il Principe Filippo e le sue condizioni di salute dopo l’operazione subita al cuore qualche giorno fa. GUARDA QUA: >> ECCO TUTTI I MESSAGGI NASCOSTI LANCIATI DA MEGHAN DURANTE L’INTERVISTA Il Duca di Edimburgo, però, continua ad essere nei pensieri dei suoi cari considerata l’età che avanza e il difficile periodo oltre, ovviamente, alla battaglia con l’infezione che lo ha tenuto lontano da casa per tanti giorni. Ma come sta ora Filippo, e soprattutto si trova in ospedale? Il principe Filippo è ancora in ospedale e oggi trascorrerà il suo 23esimo giorno sotto osservazione, ma non è più all’ospedale specializzato in tumori e malattie cardiache St Bartholomew. Leggi anche: >> IL MACABRO SOSPETTO SULLA REGINA ELISABETTA: L’ULTIMO REGALO DI FILIPPO PRIMA DI LASCIARLA, DI COSA SI TRATTA Mercoledì, infatti, è tornato all’ospedale privato King Edward VII di Londra dove – stando alle ultime note ufficiali diffuse da Buckingham – resterà almeno fino alla fine di questa settimana. Leggi anche: >> KATE, IL BEL GESTO PER MEGHAN DOPO L’INTERVISTA: COSA HA FATTO IN PUBBLICO L’ultimo aggiornamento sulle condizioni di salute del consorte di Elisabetta II risale allo scorso 3 marzo, quando la duchessa di Cornovaglia Camilla Parker-Bowles aveva fatto sapere che Filippo stava “leggermente migliorando”.