La Royal Family è uscita distrutta dalle accuse di razzismo rivolte da Harry e Meghan sul colore della pelle di Archie: ecco chi avrebbe detto quella frase

L’intervista di Harry e Meghan verrà ricordata alla lunga soprattutto per le presunte accuse razziste che alcuni membri della Royal Family – stando a quanto confessato dai Sussex – avrebbero rivolto a Archie, timorosi che il colore della sua pelle, una volta nato, fosse troppo scuro.

Archie troppo scuro? Ecco chi aveva paura nella Royal Family

In queste settimane ci siamo sempre domandati a chi potessero riferirsi visto che Carlo e William hanno prontamente rispedito le accuse al mittente e la Regina e Filippo sono stati chiamati fuori dagli stessi accusatori. Ora pare ci sia un nome e un volto e a rivelarlo è Lady Colin Campbell, che già in passato ha gettato ombre scabrose sui royals attraverso libri – scandalo su Diana e sugli stessi Sussex.

Secondo le ultime rivelazioni della socialité inglese, riprese dal Daily Mail online, la colpevole sarebbe la Principessa Anna, sorella di Carlo, preoccupata sin dall’inizio “dell’idoneità di Meghan a entrare in una famiglia con tradizioni secolari”.

Archie non era troppo scuro, il problema è Meghan Markle

La Campbell ha specificato che, rispetto alla Markle, Anna era “dubbiosa sul fatto che potesse non comprendere il ‘rispetto’ per l’istituzione che rappresentano e per la famiglia”.

“Pertanto le conseguenze sarebbero state disastrose: (Meghan) avrebbe causato problemi a tutti loro ma anche a qualsiasi bambino nato dall’unione. Questo non aveva nulla a che fare con il suo essere di razza mista”.

Ci ha pensato Harry – stando alla ricostruzione dell’aristocratica – a dare una matrice discriminatoria alle preoccupazioni della Principessa Anna:

“Harry invece ha deciso che l’accenno alle differenze culturali fosse un riferimento al colore ed è corso da Meghan con quelle obiezioni e l’ex attrice ha voluto “armarle” di razzismo. Stiamo parlando di due persone che sono molto ansiose di vedere nemici o complotti dove non esistono”.

Il problema, dunque, sarebbe stata solo Meghan e non per il colore della pelle:

“Anna era preoccupata che la moglie di Harry potesse non avere effettivamente capito fino in fondo che stava sposando non solo l’uomo che amava, ma anche un’istituzione e dunque non ne avrebbe avuto il giusto rispetto”.

“Nessuno – ha chiosato la Campbell – è colpevole in termini di razzismo, ma in effetti la Principessa Anna è stata la campionessa nel sostenere che Harry non doveva sposare quella ragazza perché inadatta, sbagliata per il paese e per il lavoro che avrebbe dovuto fare in qualità di royal senior”.

Foto: Kikapress