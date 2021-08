Harry, la vendetta finale della Regina: così ‘punisce’ il nipote prediletto

La Regina non ammette più cambi di rotta e punisce Harry premiando allo stesso tempo Kate: la dolorosa decisione verso il nipote

Mentre Harry sta organizzando una sorpresa speciale per la moglie Meghan che oggi compie 40 anni, la Regina agisce perché la monarchia ritrovi la forza di un tempo e punisce il nipote prediletto per aver indebolito l’istituzione con la Megxit.

La sovrana ha dato ai Sussex diverse occasioni per rientrare nella Royal Family come membri attivi, ma Harry e Meghan hanno sempre declinato l’offerta così ora Elisabetta II passa al contrattacco e… non ce n’è per nessuno.

Harry punito dalla Regina: scissione definitiva

Dopo aver rinunciato ai titoli militari ottenuti con sacrifici e impegno, il Principe Harry si è visto togliere alcuni patrocini reali a cui era profondamente legato anche per via del nonno, il duca di Edimburgo.

Di fatto, Harry e Meghan sapevano che questo giorno sarebbe arrivato una volta sottoscritta la Megxit.

“Gli incarichi militari onorari e i patrocini reali tenuti dal Duca e dalla Duchessa saranno quindi restituiti a Sua Maestà, prima di essere ridistribuiti tra i membri attivi della Famiglia Reale”, ma non pensavano che sarebbero stati messi da parte così presto.

Leggi anche: >> HARRY SALVATO DAL NONNO FILIPPO: LA SORPRESA STELLARE NELL’EREDITÀ CHE FA INFURIARE LA REGINA, CARLO E WILLIAM

Da qualche tempo circola il rumor secondo cui la secondogenita di Elisabetta II, la Principessa Anna sarà presto promossa Capitano generale dei Royal Marines: l’incarico sarebbe spettato a Harry alla morte di Filippo, ma la sua posizione non gli consente più un tale riguardo.

Come se non bastasse Elisabetta ha dato una nuova lezione a Harry – dopo averlo fatto aspettare quasi 2 mesi per inserire Lilibet nella linea di successione – incaricando Kate di sostituirlo nel ruolo di patrona della English Rugby Football Union (RFU) e della Rugby Football League (RFL).

Il duca di Sussex messo in panchina da Kate per volere della Regina

La moglie di William è da sempre una grande appassionata di sport e presiede con successo già l’All England Lawn and Tennis Croquet Club, la Lawn Tennis Association, SportsAid e il 1851 Marine Trust. Ora la Regina la sta investendo di ulteriori responsabilità in vista dell’assunzione – un giorno – di un ruolo ancor più di spicco accanto al duca di Cambridge.

Leggi anche: >> I CAMBRIDGE SFIDANO I SUSSEX A COLPI DI MESSAGGI IN CODICE: IL DETTAGLIO CHE NON SFUGGE

Kate ha tentato in tutti i modi di recuperare i rapporti tra Harry e il fratello, il padre e la nonna ma la Sovrana non è più disposta a corrergli dietro. Gli esperti reali si dicono certi che il duca di Sussex abbia superato il punto di non ritorno con la nonna, la quale ha nettamente cambiato atteggiamento verso di lui nel corso degli ultimi mesi.

Al Sun online Phil Dumpier ha fatto sapere: