William e Kate, la bella notizia su Harry e Meghan a pochi giorni dal triste anniversario di Diana

A meno di una settimana dalla triste ricorrenza della morte di Diana, William e Harry, con Kate e Meghan, si stanno riconciliando… almeno pare

La pace tra William, Kate, Harry e Meghan torna ciclicamente a tenere banco senza grossi risultati, eppur qualcosa si muove con l’arrivo del triste anniversario legato a Diana, che perse la vita il 31 agosto 1997.

William, Kate, Harry e Meghan: cosa bolle in pentola per celebrare Diana?

L’esperto reale Stewart Pearce afferma infatti che il principe Harry e il principe William stanno ricostruendo la loro relazione e che attualmente Kate e Meghan sono vicine. Il biografo reale ha dichiarato a US Weekly:

“So che i quattro stanno parlando tra loro e stanno parlando tramite Zoom e FaceTime. Sono molto vicini l’uno all’altro”.

Stando a quanto ha svelato l’autore di Diana – The wind of change, pare che i Fab Four tengano tra di loro conversazioni piuttosto informali:

“Kate prepara la cena in cucina e suo marito prepara tazze di tè mentre chiacchierano con i Sussex dall’altra parte dello stagno”.

Arduo da immaginare un tale scenario, ma con l’arrivo di Lilibet (ECCO LA SUA PRIMISSIMA FOTO MOSTRATA AL MONDO) e la proposta legata a Netflix che Meghan avrebbe riservato alla cognata Kate, può davvero darsi che i rapporti si stiano scongelando.

Mentre William e Harry sanno che incombe un nuovo triste anniversario che li riporterà indietro di 24 anni a prima che Lady Diana li lasciasse per sempre. I due si sono visti in occasione dello svelamento della statua voluta in suo onore nei giardini di Kensington e sembravano piuttosto a proprio agio insieme.

Tuttavia l’imminente uscita del libro di memorie del duca di Sussex potrebbe nuovamente minare il (presunto) ritrovato equilibrio… Speriamo però che sia ancora una volta l’amore per Diana a guidarli verso una tregua che stavolta si trasformi in pace definitiva.

Foto: Kikapress