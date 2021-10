Charlene di Monaco pronta davvero a tornare a casa? Il messaggio misterioso sui social

Charlene di Monaco spiazza tutti con un messaggio criptico su Instagram: pronta a tornare a casa o a dichiarare amore al Re degli Zulù?

Per mesi le voci sul divorzio tra Alberto e Charlene di Monaco si sono rincorse sui magazine di tutta Europa alimentando dubbi e misteri sullo stato di salute del loro matrimonio, di pari passo con la curiosità sulle condizioni della principessa.

Ora, forse, è arrivato il momento di mettere un punto all’avventura in Sudafrica dell’ex nuotatrice, giunta nella sua terra d’origine per supervisionare i lavori della fondazione e rimasta per una pericolosa infezione otorinolaringoiatra.

Charlene di Monaco torna a casa? Il dubbio su di lui

Sappiamo che è stata sotto ai ferri tre volte in anestesia totale, ma quello che non sappiamo è che adesso potrebbe effettivamente aver già pronte le valigie per volare a Monaco e riabbracciare la sua famiglia.

Su Instagram, infatti, ha postato uno scatto in bianco e nero con Misuzulu, il nuovo Re degli Zulù, seguita dalla caption: “Grazie per la tua gentilezza e per il tuo supporto”.

Le parole suonano effettivamente come un addio, ma il l’aggiunta di un cuoricino nero alla fine del post dà di che riflettere.

Se da un lato le foto del Principe Alberto con Sharon Stone (o con la sua ex storica, madre del figlio Alexandre) hanno conquistato le copertine di svariati giornali, il rapporto particolare e “intimo” tra Charlene di Monaco e Misuzulu in questi mesi ha ricevuto altrettanta attenzione. L’uomo di recente aveva infatti definito la moglie di Alberto come la reale europea più vicina al popolo africano.

Non solo perché ha a cuore la difesa dei rinoceronti dai bracconieri ma anche e soprattutto perché la principessa monegasca si è proposta – durante la sua permanenza in Sudafrica – di dare una mano nella difficile faida familiare per la successione al trono dopo la morte di Goodwill Zwelithini. Il padre di Misuzulu sarebbe stato avvelenato e poi sarebbe comparso un testamento falso.

Charlene di Monaco – come ha riferito il suo portavoce – “non è una mediatrice formale, è semplicemente disposta ad aiutare. Crede di poter fare la differenza in una complicata questione familiare sotto la guida di leader spirituali”.

Staremo a vedere cosa significano davvero le parole della Principessa su Instagram e quale strada prenderà la sua vita da adesso in poi…

Foto: Kikapress