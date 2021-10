William come Diana, Carlo geloso della sua popolarità: il gesto (da vero Re) del figlio per il padre

William è al top nei sondaggi di grandimento, Carlo è geloso della sua popolarità, come lo era di Diana: il Principe vuole la pace col padre

In queste settimane William e Kate hanno partecipato a una serie di eventi estremamente importanti come personaggi pubblici, dalla première di ‘No time to die’ ai più recenti Earthshot prize awards, e sono apparsi impeccabili e luminosi, tanto da oscurare Carlo e Camilla.

Carlo e William ai ferri corti? Il padre è geloso ma il figlio è furbo

Solo la Regina, al momento, risulta più popolare del Principe William che per questo si è attirato le antipatie del padre: proprio come non voleva che Diana si mostrasse troppo al pubblico, così il Principe di Galles non gradisce che il primogenito goda del favore dei sudditi.

La sua gelosia nei confronti di William potrebbe portare ad una nuova spaccatura all’interno della Royal Family. Dopo quanto è occorso con Harry e Meghan, Carlo dovrebbe aver imparato dai propri errori, ma non sembra così. Il commentatore reale Richard Eden ha riflettuto sulla delicata situazione: “Penso che sia un atto di bilanciamento molto difficile”.

William e Carlo, la passione che li unisce (contro Harry)

La Regina ha indubbiamente chiesto a William e Kate di supportare Carlo in questo periodo così che la sua ascesa al trono sarà meno traumatica per i sudditi, tuttavia dall’esterno sembra che ciò che fanno i duchi di Cambridge sia sempre più interessante, moderno e condivisibile di ciò che fa il vero futuro Re d’Inghilterra.

Ciò continua, a detta degli esperti, ad irritare particolarmente Carlo, che tuttavia sa di avere un figlio maturo al punto giusto da capire quando è il momento di sotterrare l’ascia di guerra. I due, infatti, sono stati distanti per un po’ di tempo fino a che non hanno trovato una passione in comune che li ha di nuovo uniti.

Secondo Richard Palmer del Daily Express “fonti vicine alla famiglia affermano che Charles e William, il cui rapporto è stato a volte distante, si sono avvicinati dopo aver trovato una causa comune sulla necessità di un’azione per combattere il cambiamento climatico”.

Foto: Kikapress