Chiara Ferragni, quanto costa il nuovo super attico che stanno costruendo: la cifra inimmaginabile

Cifre da capogiro per la nuova dimora milanese di Chiara Ferragni e Fedez: i prezzi del loro superattico

Non solo Chiara Ferragni e Fedez, CityLife a Milano è la casa di sempre più VIP e, dopo i Ferragnez, è stata scelta anche da un’altra coppia superfamosa: Beatrice Valli e Marco Fantini! Ma dove si trova il loro mega appartamento? E qual è il prezzo (da urlo) per ogni metro quadro di superficie abitabile?

Le nuove palazzine nella zona sud-ovest di CityLife a Milano custodiscono anche la nuova dimora dei Ferragnez: si tratta di una proprietà nuova di zecca e ancora in costruzione, e sarà un superattico con portineria, palestra e piscina condominiale.

Per quanto riguarda i prezzi, secondo Milano Notizie le residenze Libeskind si aggirano sui 10mila euro a metro quadro: gli appartamenti vanno da un prezzo complessivo di circa 840 mila euro agli attici più lussuosi da circa 4 milioni di euro.

Marco Fantini e Beatrice Valli cambiano casa: ecco dove andranno a vivere

Marco Fantini e Beatrice Valli, dallo scorso 10 ottobre, hanno cominciato a pubblicare sui social foto e video che li ritraggono mentre camminano nel cantiere di quella che sarà la loro nuova casa.

In molti hanno notato che sembra essere ubicata là dove avevamo già visto la casa di Fedez e Chiara Ferragni: ovviamente a Milano, zona CityLife, probabilmente in un palazzo di una delle 108 Residenze Libeskind 2 (si tratta degli unici edifici residenziali ancora non completati del progetto CityLife). Case ultra-lussuose ed ovviamente eco-sostenibili.

Dove si trovano i mega appartamenti della Valli e della Ferragni

Non sappiamo ovviamente se sia il caso della casa di Beatrice Valli e Marco Fantini né di quella di Fedez e Chiara Ferragni perché, pur avendo indicato più o meno la zona dove si trasferiranno, non è affatto detto che si tratti di questi appartamenti…

Photo Credits: Kikapress