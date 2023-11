Ami i dolci di Natale alla frutta? Scopri quali sono i migliori per prepararti al meglio alle feste di quest’anno!

Natale 2023 è sempre più vicino, tanto è vero che tanti di noi stanno già cominciando a prepararsi per dare il benvenuto al magico clima delle feste, ovviamente a partire dalla tavola! Se ami la frutta, amerai di sicuro il periodo natalizio ma, soprattutto, siamo certi che tu sia anche innamorato dei dolci di questo periodo… Tanto è vero che siamo andati a scovarne qualcuno che potrebbe fare proprio al caso tuo…

Dolci alla frutta per Natale 2023: le proposte Loison

Per chi ama la frutta e i dolci di Natale, infatti, non c’è nulla di meglio che affidarsi a Loison, storica azienda vicentina: pasticceri dal 1938, impegnati da anni al fianco dell’eccellenza e della tradizione gastronomica.

Quest’anno, Loison propone due nuovi (fantastici) gusti pensati ad Hoc: il Panettone Pera Cioccolato e il Panettone Arancia Cioccolato.

Si tratta di due nuovi esperimenti della storica pasticceria, volti a unire la cioccolateria all’arte dei lievitati tramite lo studio delle varietà di cacao, delle tecniche di lavorazione e delle combinazioni con altri ingredienti.

È in questo modo che Loison ha unito i canditi di Pera Williams senza solfiti a un blend di cioccolato del Sudamerica per un panettone ad alta digeribilità, grazie alle 72 ore di lavorazione e all’utilizzo esclusivo di lievito madre (ma anche grazie ad ingredienti d’eccellenza).

Lo stesso avviene per un abbinamento più classico come quello del panettone Arancia e Cioccolato, che prevede l’utilizzo di scorze di arance di Sicilia di qualità superiore e un cioccolato Cru monorigine sudamericano appositamente pensato. Praticamente, un’esperienza sensoriale senza tempo in grado di salire verso nuove vette di gusto e piacere!

Dolci Natale 2023: per chi ama la frutta anche filoni e biscotti!

Ma l’offerta di Loison per questo Natale non si ferma qui: per chi ama la frutta, i dolci della pasticceria veneta comprendono un loro grande classico come il filone natalizio.

Anche qui si ripropone il gusto Arancia Cioccolato, con l’uso di arance candite di Sicilia a una particolare variazione di cioccolato del Sudamerica. Ma nasce anche un nuovo sapore: il Filone Albicocca Basilico, nel quale l’albicocca semi candita, dolce e leggermente acidula, si unisce al blend erbaceo del basilico che si completa con lievi sfumature agrumate e balsamiche. Insomma, una combinazione complessa ma fresca e di sicuro impatto.

I biscotti al burro

Infine, nella lista dei dolci di Natale da regalare assolutamente, non possono non esserci i tradizionali biscotti al burro. Loison propone tre linee di biscotteria, capaci di accontentare ogni palato.

Si può scegliere tra i Classici – che comprendono Canestrello, Maraneo, Cacao, Bacetto, Zaletto, Caffè – o optare per quelli alla Frutta, disponibili nei gusti Limone, Albicocca e Pera. Da provare anche i biscotti al burro della linea Meditazione, con Camomilla, Amarena e Cannella, Liquirizia.

Insomma, non una semplice biscotteria ma – come ama definirla Dario Loison – una “biscotteria plurisensoriale2, che unisce gusto, profumo, fragranza e forma.

I biscotti sono disponibili anche nel formato monoporzione e possono essere impacchettati nelle “confezioni fai da te” come le Shopperine, i Cofanetti e le Pochette, o nelle originali confezioni regalo già pronte, come pratici Astucci e le Latte da collezione.

Photo Credits: Loison