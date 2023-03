Sónar: 30 anni di avanguardia musicale, tecnologia e sostenibilità ambientale a celebrazione della diversità e dell’impegno sociale.

Creato nel 1994, il Sónar è un festival culturale pionieristico con un formato unico, e un contenuto altrettanto raro. La sua reputazione di leader tra gli eventi internazionali è dovuta all’attenzione con cui è stato curato, coniugando la natura divertente (quella propriamente ludica dei festivalieri accaldatati), l’avanguardia e la sperimentazione con le nuove tendenze della musica dance ed elettronica.

Sónar: i 30 anni del festival per gli amanti della musica elettronica

L’offerta musicale è davvero molto varia, e sarebbe ingiusto definirlo soltanto il luogo sacro della musica elettronica. Certo, certo, lo è. Ma è la forte reputazione che ha costruito negli anni, nel presentare gli artisti innovativi, di avanguardia, e genericamente quelli del futuro, a renderlo un momento annuale fondamentale per tutta la musica. Non soltanto quella elettronica.

Tutti gli eventi, e le attività collaterali che si sono sviluppati nei 30 anni di attività, abbracciano tutte le arti: proiezioni di film, conferenze, workshop, e negli ultimi anni si è aggiunto Sónar+D: il festival nel festival. La tecnologia e la scienza: un grande congresso multidisciplinare, spinto verso l’innovazione tecnologica e creativa. Altri padiglioni a impegnare lo spazio della venue del Sónar by day, come una vera e propria fiera tecnologica.

La forza del festival, si trova in molte ragioni, la città di Barcellona è una di queste, il Comune che ha sempre collaborato strettamente con gli organizzatori, che sa organizzare la città per accogliere oltre 100mila persone in tre giorni, che riesce a far coadiuvare la forza lavoro della città a quella del festival, in un’unione continua e vantaggiosa per entrambi.

Ci sono edizioni anche in altre città: Lisbona, Instanbul, Reykjavik, Hong Kong, Bogotá. Ma la storia inizia in Catalogna, ed è qui che si spegneranno le 30 candeline.

Negli ultimi anni il festival ha prestato molta attenzione alla presenza femminile nella sua line-up e nell’organizzazione intera dell’evento. Oggi, è quello con più presenza femminile significativa nella sua struttura organizzativa, coi ruoli di direzione artistica, produzione, marketing e comunicazione. Promuovendo la partecipazione delle donne nei posti reali di responsabilità. Sono stati organizzati dibattiti e talk dedicati alla promozione delle donne nel mondo della musica e alla lotta contro la discriminazione di genere. Ma non è tutto.

Il Festival si è impegnato negli anni a promuovere iniziative vere di sostenibilità ambientale facendo azioni concrete per ridurre i rifiuti durante i tre giorni festivalieri, riducendo l’impatto ambientale usando l’energia rinnovabile. Ultimamente si è esposto seriamente contro le diseguaglianze sociali con “Afectasts per la Hipoteca” un’organizzazione che si batte per la difesa dei diritti dei cittadini spagnoli in materia abitativa. Per la trentesima edizione, si è aperta una raccolta fondi per aiutare i terremotati di Siria e Turchia.

Tutto questo può essere un festival. Questa edizione festeggerà la forza incredibile, l’immaginazione e il rischio, quello con cui il Sónar ha costruito la sua magia. La line up celebra la cultura del clubbing, con tutta la diversità dei suoni attuali, guardando a quelli del futuro.

La line up 2023 è da urlo: Aphex Twin, Little Simz, Fever Ray, Eric Prydz, Bicep, Peggy Gou, The Blessed Madonna, Laurent Garnier, Solomun, Richie Hawtin, Tiga… e tanti altri!

Photo Credits: Sónar