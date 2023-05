La situazione d’emergenza in Emilia Romagna ha spinto alcuni vip a condividere informazioni e solidarietà sui social

Simona Ventura ha condiviso su Instagram e Twitter alcuni video dell’Emilia Romagna e delle zone allagate e sommerse dall’acqua in queste ore difficili, scrivendo: “In lacrime per la mia Romagna”.

Iva Zanicchi ha commentato il suo post: “Gli artisti hanno il cuore grande lo dimostreremo aiutando l’Emilia Romagna”. Alcuni utenti hanno ringraziato Simona: “Grazie Simona! Noi Emiliano Romagnoli siamo forti e ci rialzeremo”.

Altre persone, però, hanno criticato la scelta di Simona di mettersi su strada in questi momenti pericolosi e critici, commentando: “E cosa ci fai sulla strada per San Marino se è da stamattina che raccomandano di non mettersi in auto… di lavorare da casa… negozi, scuole, centri anziani chiusi… inoltre riesci pure a fare video…”, “Ma cosa uscite di casa lo hanno detto in tutte le lingue”.

‘Chi legge può avvisare i vicini di casa’, il gesto di Laura Pausini in queste ore difficili in Emilia Romagna

Anche Laura Pausini ha usato il suo profilo Instagram per diffondere i messaggi di allerta nella zona della Romagna, soprattutto per quanto riguarda Faenza (dove vive sua sorella) e Solarolo (paese dove è cresciuta).

Sono ore difficili e drammatiche per via della pioggia e dei fiumi in piena. “Vi penso e cerco di essere di aiuto nel modo più sincero possibile” ha scritto l’artista.

Foto: Kikapress