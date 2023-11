Anita Olivieri se la prende con Beatrice Luzzi dopo essere finita in nomination: cosa l’avrà fatta arrabbiare così tanto?

Nella puntata del Grande Fratello del 27 novembre, Anita Olivieri, più volte immune nel corso del reality show di Casa Mediaset, è finita in nomination ed ora è seriamente a rischio eliminazione: ma a far discutere non è questo, quanto piuttosto la sua accesa reazione dopo l’ufficializzazione di questo dato. Con chi se la sarà mai presa Anita?

Grande Fratello: Anita Olivieri furiosa per essere finita in nomination

Andiamo con ordine e partiamo dal principio: le nomination, nel corso della puntata del Grande Fratello del 27 novembre, sono state belle ricche. Sono a rischio eliminazione tanti concorrenti: Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio. Solo i nuovi arrivati Perla Vatiero, Marco Maddaloni e Sara Ricci non erano né nominabili né passibili nomination… E questo ha fatto sì che ci sia stata praticamente una strage.

Anita, in confessionale, ha votato per Vittorio per il fatto che sia “cascato nella ragnatela di Beatrice“, ma non ha preso bene il fatto che Beatrice abbia nominato lei…

Bellissima la ragione della Luzzi: “ho ricevuto innumerevoli critiche, anche insultanti, ma la nomino perché ha dimostrato di mancare di cifra poetica”.

Ma altrettanto sconvolgente la risposta di Anita, che ora trema per essere finita in nomination: “Comunque va bene, io ci ho provato, ho fatto più tregue, più passi. Giuseppe pensava che stessi nominando lui perché non avevo motivo per nominarti. Ma va bene così. Io sono molto contenta con me stessa. Però da oggi basta, ciao. Sorrisini, cose, varie… Basta! Nun me parlà, che mi fai un favore. Perché io non ho nessuna voglia proprio…”

La sua sarà solo una rosicata di livello superiore o semplice terrore di essere eliminata?

