Lutto per Avanti un altro: il comico Antonio Bitonti, Uccio Show, è stato ucciso da un treno in corsa. Ecco cosa è successo.

Una notizia drammatica sconvolge il mondo della televisione italiana con un lutto per il programma Avanti un altro. Il comico Antonio Bitonti, conosciuto con il nome d’arte di Uccio Show, è stato ucciso dal passaggio di un treno in corsa che lo ha travolto in pieno. Poco altro si sa su cosa è accaduto e le informazioni a riguardo sono davvero frammentate.

Lutto per Avanti un altro: morto il comico Antonio Bitonti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In provincia di Lecce, nella stazione di Montesanto Salentino, il comico di Avanti un altro Antonio Bitonti è morto travolto da un treno nella mattinata del 21 agosto.

Pochi altri dettagli si conoscono sulla questione, tanto che non sembra ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo. Tra le notizie trapelate, sappiamo solo che l’uomo è morto in ospedale, poiché dopo essere stato travolto dal treno era ancora in vita.

Mentre gli inquirenti stanno tentando di ricostruire le circostanze dell’avvenuto, sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in rete per omaggiare il 72-enne.

Brutte notizie per Paolo Bonolis, Mediaset fa sparire il promo del programma: la decisione di Piersilvio Berlusconi

Nel frattempo, sembra esserci un rischio per una trasmissione di Paolo Bonolis. Non Avanti un altro ma Ciao Darwin. Lo scorso 9 agosto era stato trasmesso un promo del programma, già registrato nelle scorse settimane.

LEGGI ANCHE:– Brutto colpo per Stefano de Martino, il programma tagliato dalla RAI? Cosa svela il suo amico Paolantoni

Lo spot, però, è subito scomparso sia dall’etere che dalla rete. Si vocifera di un rinvio a data da destinarsi della messa in onda della nona stagione di Ciao Darwin, probabilmente l’ultima della storia visto il possibile addio di Bonolis alla tv.

Altri parlano di chiare indicazioni dovute alla nuova politica “anti-trash” di Piersilvio Berlusconi. Ma cosa starà accadendo davvero?

Photo Credits: Shutterstock