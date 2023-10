Baba Vanga: esiste una sua profezia sulla guerra di Hamas contro Israele e i recenti attacchi? Ecco cosa rivela.

Mentre uno degli scontri più gravi della storia tra Israele e Hamas sta avendo luogo, dal web spunta una profezia di Baba Vanga, la celebre sensitiva bulgara deceduta nel 1996, che sembra gettare ombre inquietanti sull’attuale guerra. Mentre i combattimenti tra le forze israeliane e il gruppo politico al potere nella Striscia di Gaza, Hamas, si intensificano, è difficile non notare le somiglianze tra gli eventi attuali e le previsioni della veggente. Ma cosa avrà mai detto?

Guerra tra Israele e Hamas: spunta una profezia di Baba Vanga

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 7 ottobre scorso, il mondo ha assistito ad un attacco ad Israele da parte dei gruppi militanti palestinesi guidati da Hamas. Questo episodio ha dato il via a un’offensiva militare su vasta scala, che ha scosso l’intera area. Anche perché, nonostante la violenza tra queste due entità si sia intensificata sin dal 2007, il corrente assalto è considerato da molti commentatori come uno dei più ambiziosi messi in atto da Hamas.

Baba Vanga, anche conosciuta come la “Nostradamus dei Balcani“, è celebre per le sue previsioni e profezie che avrebbero visto in anticipo eventi mondiali come il riscaldamento globale, lo tsunami del 2004 e addirittura l’11 settembre. Tuttavia, il suo bagaglio profetico contiene anche alcune prospettive che colpiscono direttamente il conflitto attuale tra Israele e Hamas.

Una delle profezie più inquietanti di Baba Vanga riguarda una “grande guerra musulmana“. Questa profezia prevede un’invasione dell’Europa e l’instaurazione di un califfato musulmano entro il 2043. Ma ciò che rende questa previsione particolarmente sconcertante è la somiglianza tra il conflitto in corso tra Israele e Hamas e la prospettiva di un conflitto più ampio tra le nazioni europee e il mondo musulmano.

Va notato che le previsioni di Baba Vanga rimangono oggetto di dibattito. Alcuni sostengono che molte delle cose a lei attribuite potrebbero non essere state effettivamente pronunciate dalla sensitiva bulgara, o potrebbero essere state interpretate in modo errato. Tuttavia, il fatto che le sue previsioni siano state oggetto di tanto interesse e speculazione nel corso degli anni solleva interrogativi significativi.

