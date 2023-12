Un acceso confronto sui social tra Belen Rodriguez e l’ex compagno Antonino Spinalbese, padre della loro figlia Luna Marie, rivela tensioni e rivendicazioni riguardo alle vacanze della bambina e alla presenza paterna

Cosa sta succedendo tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? I due, che si sono lasciati da tempo, hanno iniziato sui social un lungo botta e risposta a distanza per via della gestione della figlia, la piccola Luna Marie.

Tutto sarebbe iniziato perché la bambina avrebbe trascorso le vacanze di Natale contro il volere del padre con la madre e il nuovo compagno, Elio Lorenzoni, in un resort in Franciacorta prima di partire per l’Argentina. Belen ha replicato alle presunte accuse, esprimendo il suo punto di vista attraverso post e storie su Instagram, e Antonino ha risposto affermando il suo amore per la figlia e l’amarezza per non aver trascorso le festività con lei.

La showgirl ha accusato pubblicamente Antonino, scrivendo di non aver mai impedito il suo coinvolgimento nella vita della figlia, invitandolo a occuparsi di Luna Marie tutto l’anno anziché concentrarsi solo sul Natale. A sua volta, Antonino ha risposto sottolineando la sua scelta di essere personalmente coinvolto anziché affidare la figlia a babysitter o persone estranee.

Il conflitto social è culminato con Belen che ha minacciato di portare la questione in tribunale e ha risposto ad alcuni commenti sui social. In particolare, in un commento ha scritto: “non gli è bastato andare al GF grazie alla sottoscritta” alludendo alla partecipazione di Antonino al reality l’anno scorso e di come, quindi, il giovane abbia in qualche modo costruito una carriera esclusivamente grazie a lei.

I commenti agli ultimi post di Belen Rodriguez sono numerosi: chi si schiera da una parte e chi dall’altra. Nel mezzo non mancano nemmeno accuse al comportamento della showgirl con sua figlia.

Un utente ha scritto: “Ma perché trucca questa creatura?” riferendosi alle foto in cui la piccola Luna Marie appare leggermente truccata su occhi e labbra. “Perché è mia figlia e faccio quello che pare a me. Fai una figlia e occupati di lei” ha risposto piccata Belen.

Foto: Kikapress