Scopri come l’uso del bidet può aiutare a ridurre l’impatto ambientale e migliorare la nostra igiene quotidiana

Secondo un articolo del Washington Post, il popolo americano sta scoprendo i benefici del bidet, l’innovativo strumento per l’igiene intima che in Italia è utilizzato da secoli.

Negli Stati Uniti, dove i cittadini consumano in media 141 rotoli di carta igienica all’anno, l’utilizzo quotidiano del bidet potrebbe portare grandi vantaggi ambientali ed economici, in quanto si eviterebbe lo spreco di carta e di acqua, considerando che ogni anno vengono abbattuti circa 300mila alberi per soddisfare il fabbisogno globale di carta igienica.

Per chi se lo stesse chiedendo, le stime dicono che in Italia consumiamo circa 70 rotoli a testa e il bidet è sempre stato considerato uno standard nelle case e negli alberghi, mentre negli Stati Uniti è ancora poco diffuso.

Nonostante il bidet sia ancora poco comune negli Stati Uniti, sembra che ci sia un aumento delle vendite online di questo prodotto, il che indica anche una crescente consapevolezza sulla necessità di adottare comportamenti più sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Questa azienda di bidet paga quasi 9.000 euro per fare la cacca per tre mesi. Come candidarsi

L’azienda statunitense Tushy, produttrice di bidet, sta cercando una figura per testare i suoi prodotti, ovvero utilizzarli per espletare i propri bisogni e produrre report dettagliati. Il lavoro prevede un impegno minimo di 90 giorni e include l’analisi delle abitudini quotidiane, interviste a parenti e amici stretti, test su altri prodotti Tushy, la produzione di contenuti video per i social media e la documentazione fedele delle proprie abitudini.

Non è richiesto un particolare titolo di studio, ma le capacità comunicative, gestionali e di precisione sono ritenute essenziali. La paga offerta è di 10.000 dollari (quasi 9.000 euro) e il lavoro inizia il 22 luglio. È possibile candidarsi fino al 10 luglio attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

La compagnia spera che questa iniziativa aumenti la consapevolezza sull’igiene personale e sull’importanza dell’uso dei bidet negli Stati Uniti, dove rispetto ad altri Paesi non sono ancora molto diffusi.

Foto: Shutterstock