Usare una borraccia per l’acqua è un’ottima azione per l’ambiente e la salute se fatta correttamente

Le borracce sono sempre più popolari e aiutano anche a ridurre lo spreco di plastica e i rifiuti che produciamo. Tuttavia, non dobbiamo sottovalutare il problema dei batteri che possono contaminare le borracce.

Usare una borraccia riutilizzabile è una scelta positiva per ridurre l’uso di plastica monouso. Dobbiamo però fare attenzione alla presenza di batteri nelle borracce, specialmente se non vengono pulite correttamente. Tra i principali problemi troviamo la proliferazione batterica, la formazione di muffe e funghi, e la presenza di odori e sapori sgradevoli.

Per evitare la formazione di batteri nella borraccia, è importante seguire alcuni semplici consigli e non limitarsi soltanto a sciacquarla e riempirla di volta in volta. È infatti fondamentale lavarla approfonditamente e frequentemente, e asciugandola accuratamente.

Infine, quando acquistiamo una borraccia, dovremmo optare per prodotti realizzati con materiali sicuri, che riducano il rischio di rilascio di sostanze nocive. Ad esempio, le borracce in acciaio inossidabile o in plastica senza BPA (bisfenolo A) possono essere una scelta sicura, poiché il BPA può rilasciare particelle tossiche nei cibi e nelle bevande.

Quanta acqua bere al giorno in base al peso: il calcolo da fare per non avere problemi di salute

A proposito di idratazione, il calcolo da fare per capire quanta quantità d’acqua dovremmo assumere quotidianamente andrebbe fatto tenendo conto del nostro peso.

Il calcolo da fare, secondo i consigli di diversi esperti, è il seguente: vanno moltiplicati 30 ml per il numero di kg di peso. Il risultato sono gli ml totali da bere ogni giorno.

Foto: Shutterstock