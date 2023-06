Idee geniali per combattere la calura estiva in casa senza spendere una fortuna

Con l’arrivo imminente del caldo, è importante prepararsi adeguatamente per affrontarlo senza spendere soldi extra. Ecco qualche metodo che ti consentirà di rinfrescare l’aria in casa.

Oltre ai consigli fondamentali che vengono ripetuti ogni volta, esistono altre soluzioni. Se non vuoi aumentare ulteriormente i costi in bolletta e desideri combattere il caldo in modo naturale, ci sono dei rimedi gratuiti per rinfrescare la casa.

Il primo tra tutti è il ghiaccio. Infatti, è stato dimostrato che mettere dei cubetti davanti al ventilatore garantisce un’aria refrigerata. Puoi anche prenderli e passarli sul viso e sul corpo per una piacevole sensazione di freschezza.

Un altro rimedio utile consiste nel raffreddare le lenzuola. Basta metterle nel freezer per venti minuti, poi posizionarle sul letto. L’importante è riuscire ad addormentarsi prima che si riscaldino nuovamente. È un modo intelligente per evitare di essere sopraffatti dalle ondate di calore durante la notte.

Infine, c’è un trucco che riguarda le tende: basterebbe appenderle ancora bagnate, appena lavate, oppure si possono inumidire con uno spray a base d’acqua. In entrambi i casi, eviterai il surriscaldamento nelle diverse stanze.

Aria condizionata, questa temperatura fa schizzare la bolletta

Inoltre, per non far schizzare la bolletta alle stelle, è importante ricordare di evitare di impostare una temperatura dei condizionatori troppo bassa: se si crea una differenza di oltre 8 gradi tra l’interno e l’esterno, la bolletta subirà un aumento significativo poiché il sistema di condizionamento dovrà lavorare troppo intensamente per mantenere la temperatura desiderata.

Un esempio? Se fuori ci sono 35 gradi e desideriamo che il soggiorno sia a 20 gradi, vedremo i consumi aumentare alla fine del mese. Se impostiamo una temperatura di 27 gradi, che comunque è più fresca rispetto all’esterno, eviteremo un vero e proprio salasso economico.

Foto: Shutterstock