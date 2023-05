Un piccolo accorgimento, come quello della gruccia capovolta nell’armadio, può aiutarci ad evitare gli sprechi e ad essere più sostenibili

Il cambio di stagione può essere un’occasione per risparmiare denaro e per provare a salvare l’ambiente, grazie al trucco della gruccia capovolta.

Spesso non siamo consapevoli di ciò che abbiamo nell’armadio e finiamo per acquistare vestiti di cui non abbiamo bisogno. Questo atteggiamento consumistico ha un impatto sull’ambiente, poiché l’industria della moda è una delle più inquinanti.

Per diventare più consapevoli, possiamo utilizzare il trucco della gruccia capovolta: appendiamo tutti i vestiti con le grucce capovolte e, nel corso delle settimane, ci accorgeremo di quali capi non vengono mai utilizzati.

Al termine della stagione, possiamo vendere, regalare o scambiare questi vestiti con amici e parenti, riducendo così il nostro impatto sull’ambiente e risparmiando denaro.

Non usare la gruccia da lavanderia per il cambio di stagione, la professional organizer ti svela il perché

L’esperta Elena Dossi, professional organizer, ha spiegato che, nonostante sembrino comode e gratuite, le grucce da lavanderia non sono la scelta migliore per mantenere in ordine l’armadio.

I professionisti dell’organizzazione degli ambienti interni sconsigliano l’uso di questi accessori perché hanno motivi pratici e ragionevoli per farlo. Anche se sembrano leggere e occupano poco spazio, le grucce da tintoria possono danneggiare i vestiti, lasciare aloni e pieghe sui tessuti, e quindi comprometterne l’aspetto.

Inoltre, le grucce da tintoria sono spesso di plastica di scarsa qualità e possono rompersi facilmente. Quindi, se si vuole mantenere in ordine l’armadio, è meglio evitare l’utilizzo di grucce da tintoria e optare per quelle di buona qualità, adatte alle diverse tipologie di vestiti.

Foto: Shutterstock