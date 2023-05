Utilizzare alcune sostanze chimiche nella pulizia della casa può rappresentare un pericolo per la salute: ecco perché

Ci sono diversi pericoli legati all’uso di candeggina nelle pulizie domestiche. Nonostante molte persone si siano convertite a prodotti ecologici, l’ipoclorito di sodio è ancora molto popolare.

La candeggina, così come l’ammoniaca, è estremamente tossica per la salute e l’ambiente, senza una giustificazione valida per il suo utilizzo. L’uso eccessivo di disinfettanti può inoltre compromettere il sistema immunitario dei bambini. L’esposizione ai vapori della candeggina può infatti danneggiare le vie respiratorie e favorire le infezioni.

L’Istituto Superiore di Sanità raccomanda l’attenzione nell’uso di tali prodotti e suggerisce di optare per ingredienti naturali. Le alternative green, come bicarbonato di sodio e amido di mais, sono efficaci e non presentano rischi per la salute né per l’ambiente.

È importante anche evitare la mescolanza di ammoniaca e altre sostanze come la candeggina, poiché si provoca una reazione chimica pericolosa. È quindi consigliabile abbandonarle del tutto nella pulizia di casa e utilizzare detergenti ecologici e rimedi fai da te per una detersione sicura ed efficace.

Foto: Shutterstock