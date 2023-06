La carta igienica tradizionale nasconde delle insidie per l’ambiente, legate alla sua produzione. Ecco perché bisognerebbe valutare delle alternative

La carta igienica è diventata un prodotto indispensabile nella nostra vita quotidiana, ma è importante prendere in considerazione l’impatto ambientale che ne deriva.

La sua produzione richiede una grande quantità di alberi e di acqua. Ogni anno, migliaia di alberi vengono abbattuti per ottenere cellulosa di qualità per produrre la carta igienica. Questo comporta la deforestazione, con conseguenti impatti negativi sull’habitat naturale e la biodiversità. Inoltre, il processo di produzione richiede notevoli quantità d’acqua, un bene prezioso che in molte regioni del mondo è scarsa.

La produzione di carta vergine e il suo trasporto contribuiscono all’emissione di gas a effetto serra, tra cui la CO2. Questo contribuisce al cambiamento climatico e all’aggravarsi dei problemi ambientali globali.

La carta igienica tradizionale è spesso trattata con sostanze chimiche per migliorarne la morbidezza e l’assorbenza. Tutto ciò può essere dannoso per l’ambiente quando viene rilasciato nelle acque reflue durante il processo di produzione.

Limitare l’uso della carta igienica tradizionale è un passo importante verso uno stile di vita più sostenibile. Esistono alternative più sostenibili che possiamo adottare per ridurre l’impatto ecologico legato al suo utilizzo.

Carta riciclata: viene realizzata utilizzando carta già utilizzata che altrimenti finirebbe in discarica. la sua produzione richiede meno acqua ed energia, riducendo l’emissione di CO2 e il taglio di alberi. Carta in fibra di bambù: il bambù è una pianta che cresce rapidamente e richiede meno acqua e sostanze chimiche durante la sua coltivazione rispetto ad altri alberi. Bidet: si utilizza una piccola quantità d’acqua per lavarsi, riducendo così lo spreco di carta e il consumo di risorse idriche. Prodotti lavabili come panni o tovaglioli di stoffa: possono essere lavati e riutilizzati, riducendo così la necessità di utilizzare carta igienica. Tuttavia, è importante garantire una corretta igiene e pulizia di tali prodotti per evitare contaminazioni.

Foto: Shutterstock