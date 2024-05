Mara Venier ha gestito un episodio di imbarazzo e tensione durante Domenica In, culminato in una gaffe con i Ricchi e Poveri e un acceso richiamo al rispetto durante l’intervista a Daniela Bongiorno

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha vissuto un momento di grande imbarazzo e tensione, che ha portato la conduttrice a sbottare in diretta come mai aveva fatto quest’anno. L’incidente è avvenuto durante due momenti distinti della trasmissione, con protagonisti i Ricchi e Poveri e Daniela Bongiorno, vedova di Mike Bongiorno.

Il primo imbarazzo: l’ospitata dei Ricchi e Poveri

Durante l’intervista con i Ricchi e Poveri, Mara Venier ha commesso una gaffe che ha immediatamente fatto il giro del web. La conduttrice, visibilmente in difficoltà, ha confuso alcuni dettagli della carriera del gruppo musicale, generando una situazione di disagio palpabile in studio. L’errore è stato immediatamente notato dagli ospiti, che hanno cercato di sdrammatizzare con ironia, ma il pubblico non ha potuto fare a meno di commentare l’accaduto sui social. I commenti si sono moltiplicati, tra chi ha criticato la Venier per la mancanza di preparazione e chi, invece, ha mostrato comprensione per l’incidente.

L’ira di Mara Venier durante l’intervista a Daniela Bongiorno

Il momento di maggiore tensione si è verificato, però, durante l’intervista con Daniela Bongiorno. La vedova del celebre Mike Bongiorno è apparsa in studio per parlare del suo compianto marito e condividere alcuni ricordi emozionanti. Tuttavia, appena iniziata l’intervista, Mara Venier ha notato un certo brusio provenire dal dietro le quinte. Visibilmente irritata, la conduttrice ha interrotto l’intervista per richiamare l’attenzione e chiedere silenzio.

“Scusa, un momento Daniela”, ha detto Mara Venier, rivolgendosi poi agli addetti ai lavori: “Silenzio. Per favore vi chiedo silenzio e rispetto, quest’anno non l’ho mai fatto”. La sua richiesta, pronunciata con tono perentorio, ha fatto calare il gelo in studio. Il pubblico e i telespettatori hanno potuto percepire chiaramente il fastidio della conduttrice, che ha poi continuato a insistere: “Per favore, silenzio e rispetto perché stiamo parlando con la signora Bongiorno ed è anche un momento delicato ed emozionante, almeno per me e per la signora Bongiorno”.

Che fine ha fatto il figlio più piccolo di Mike Bongiorno? Ecco cosa fa oggi per vivere il figlio Leonardo

Leonardo Bongiorno, il figlio più giovane del famoso conduttore televisivo Mike Bongiorno, ha scelto un percorso professionale e di vita lontano dai riflettori. Nato nel 1989, Leonardo ha intrapreso una carriera diversa rispetto al mondo dello spettacolo, pur avendo apparso in alcuni spot pubblicitari da bambino accanto al padre.

Leonardo ha studiato Economia presso l’Università Bocconi di Milano e ha conseguito un master in Lingue, Management e Politica a Shanghai. Attualmente, lavora come imprenditore nel settore finanziario e immobiliare, una passione che ha ereditato dalla madre. Inoltre, è coinvolto nella “Fondazione Casa Allegria”, un’organizzazione benefica fondata insieme ai fratelli Nicolò e Michele in memoria del padre, che si dedica all’assistenza di giovani e anziani in difficoltà.

Foto: Kikapress