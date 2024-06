Elezioni europee: il tweet che solleva la questione sull’influenza di Angelina Mango, Geolier e Annalisa sull’affluenza al voto

Le elezioni europee sono un evento cruciale per la democrazia, ma spesso l’affluenza al voto è un problema significativo. In questo contesto, è curioso vedere nomi come Angelina Mango, Geolier e Annalisa entrare nel dibattito sull’affluenza alle urne. Ma cosa c’entrano questi artisti con le elezioni europee e perché i loro fan stanno discutendo di politica?

Un recente tweet di un utente ha sollevato una discussione accesa riguardo l’importanza che figure pubbliche come questi artisti possono avere nel motivare i giovani a votare. L’utente ha scritto: “Ma ad esempio Angelina Mango, Annalisa, Geolier. Tutti questi che con due parole smuovono milioni di ragazzi, non le potevano dire due parole sull’importanza di andare a votare?”.

Alcuni utenti hanno commentato: “No, perché forse non vanno loro stessi a votare. E, per me, farebbero proprio bene”, “Non si tratta di dire per chi votare ma di invitare a farlo e prendersi la responsabilità di partecipare alla vita sociale che non è vita social”, “Tutti a dividersi se la Ferragni poteva fare pubblicità agli Uffizi, ma nessuno a chiedere di mobilitare il voto dei giovani”, “Probabilmente per loro è più importante non schierarsi: rischierebbero di perdere i consensi di una parte. È una questione di priorità, il successo viene prima del resto”.

Alcuni commenti mettono in luce come la presenza di celebrità nel dibattito pubblico possa portare a una maggiore consapevolezza e partecipazione. D’altronde, gli influencer hanno la capacità unica di raggiungere persone che potrebbero non essere toccate dai tradizionali messaggi politici.

Dall’altro lato, però, c’è chi ritiene che il coinvolgimento di queste celebrità nella politica sia inappropriato. Alcuni credono che le decisioni politiche debbano essere prese sulla base di una comprensione informata e non per l’influenza di figure del mondo dello spettacolo.

La gaffe del calciatore del Milan con la tessera elettorale: lo mostra a tutti sui social. Quel dettaglio non doveva essere mostrato

Intanto, sempre su X alcuni utenti hanno notato la gaffe commessa da Florenzi, calciatore del Milan, che, per invitare le persone a votare alle Europee, ha pubblicato nelle sue storie su Instagram il messaggio “andate a votare” seguito da una foto della sua tessera elettorale completa di indirizzo leggibile, dimenticandosi di oscurare i suoi dati sensibili.

Foto: Kikapress