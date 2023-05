La Sardegna starebbe ancora facendo i conti con il grave problema delle locuste

La piana di Ottana, nel centro Sardegna, sarebbe nuovamente sotto assedio delle cavallette, a causa di una devastante invasione che sta mettendo in ginocchio l’intera regione.

Secondo le stime, nonostante l’esistenza di una task force regionale composta da 200 persone, 40 macchine irroratrici e app per segnalare i punti critici, gli ettari colpiti dalle locuste quest’anno potrebbero raggiungere la cifra di 100.000. Questa è la quinta emergenza ingestibile consecutiva di infestazione da cavallette, come dichiarato dal Centro studi agricoli.

A febbraio, il prefetto di Nuoro aveva convocato una riunione d’urgenza con gli assessori regionali all’Agricoltura e all’Ambiente, i vertici della Provincia, i Vigili del Fuoco e i sindaci delle zone interessate per organizzare interventi sul campo.

Sebbene le operazioni sarebbero dovute iniziare alla fine di marzo, sembra che qualcosa sia andato storto o che non sia stato sufficiente, e la Confederazione italiana agricoltori Sardegna accusa direttamente la Regione di non aver preso adeguate misure.

Questo è l’unico posto al mondo che si salverà dall’apocalisse: non è lontano da noi. Dove si trova

Ci sono persone che sostengono che a Bugarach, in caso di apocalisse, non si correrebbe alcun pericolo. Questo piccolo villaggio, situato sulla catena dei Corbières in Francia, conta solamente 200 abitanti.

Secondo credenze occultiste, Bugarach sarebbe il misterioso custode del Graal, oggetto di studi persino da parte dei nazisti. Si dice che il suo nome derivi da “Bourg de l’Arche”, che significa Villaggio dell’Arca.

Dunque, secondo alcune profezie, Bugarach sarebbe l’unico luogo destinato a essere risparmiato da un eventuale Apocalisse.

Foto: Shutterstock