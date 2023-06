Alla fine dei funerali di Berlusconi in Duomo, 5mila palloncini sono stati liberati sopra Cologno Monzese, dove sorge Mediaset

Un gesto commemorativo per Silvio Berlusconi si è trasformato in una minaccia per l’ambiente a causa di 5mila palloncini azzurri rilasciati a Cologno Monzese, il giorno dei funerali di Stato avvenuti in Piazza Duomo. Nonostante l’intenzione di rendere omaggio all’imprenditore, lì dove sorge la sua Mediaset, l’effetto reale di questa azione secondo gli esperti potrebbe essere devastante.

I palloncini di plastica, anche se belli e colorati, diventano rifiuti pericolosi quando dispersi nell’ambiente, causando danni gravi e mettendo a rischio la vita degli animali. Alcuni studi hanno dimostrato che i frammenti di plastica di cui sono interamente composti rappresentano una minaccia per gli uccelli marini, che ingerendoli hanno una probabilità 32 volte maggiore di morire.

E per chi sta pensando a un’alternativa sostenibile, è bene sapere che i palloncini biodegradabili non sarebbero stati comunque una soluzione plausibile perché espongono comunque gli animali agli stessi rischi, così come accade con le tradizionali e tanto suggestive lanterne cinesi. Pertanto, è importante evitare di utilizzarli in generale e soprattutto evitare la loro dispersione nell’ambiente.

“In omaggio a Silvio Berlusconi, sono stati lasciati volare in aria 5000 palloncini. 5000 palloncini che in gran parte finiranno nelle acque dei nostri mari, inquineranno l’ambiente marino e con molta probabilità verranno ingeriti dai pesci”, “A Cologno Monzese, in onore di Berlusconi, sono stati liberati 5000 palloncini azzurri. I palloncini vengono trasportati dal vento e di solito, cadendo in mare sono scambiati per meduse da pesci e tartarughe e ingeriti” hanno commentato alcuni utenti.

Intanto, dopo i funerali di Silvio Berlusconi, Maria De Filippi è tornata immediatamente al lavoro ed è stata avvistata in Sardegna. La nota conduttrice ha rispettato la richiesta di Pier Silvio Berlusconi, che ha esortato tutti i dipendenti di Mediaset a tornare a lavorare come prima, in memoria del padre defunto.

De Filippi è giunta in Sardegna per preparare la nuova edizione di Temptation Island, smentendo le voci riguardanti una sua malattia. È apparsa in buona salute e, dopo essersi seduta al funerale accanto a Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi, è stata vista rilassarsi in spiaggia in compagnia dei suoi più stretti collaboratori.

