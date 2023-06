Sapevi che i capelli non vanno gettati nel wc? Ecco come dovrebbe avvenire il loro corretto smaltimento

Quando si tratta dello smaltimento dei rifiuti, dobbiamo fare attenzione a non commettere errori che possano avere conseguenze negative sull’ambiente. Un caso spesso trascurato riguarda i capelli.

Durante il lavaggio o la pettinatura, è normale che ne cadano molti, e spesso finiscono nello scarico della doccia o del lavandino. Inoltre, molti di noi tendono a gettarli nel water. Ma sappiamo veramente quale sia il modo corretto di smaltirli?

È importante sapere che i capelli, specialmente quelli lunghi, possono causare intasamenti nelle tubature. Composti principalmente da proteine e azoto, impiegano molto tempo a biodegradarsi. Questo significa che smaltirli nel water potrebbe richiedere un lasso di tempo considerevole.

Mischiando i capelli con altri rifiuti, come residui di sapone o prodotti per l’igiene personale, si possono creare tappi che ostacolano il normale flusso dell’acqua. Per evitare problemi di questo genere, è consigliabile utilizzare dei filtri appositi per trattenere i capelli e raccoglierli.

Ma dove si dovrebbero gettare i ciuffi di capelli caduti? La risposta è semplice: nel secchio dell’organico. I capelli sono infatti compostabili e biodegradabili, e pertanto possono essere smaltiti nel modo corretto attraverso la raccolta dell’umido o il compostaggio.

La differenziazione dei rifiuti è fondamentale per garantire un corretto smaltimento e una minore impatto sull’ambiente. Quindi, la prossima volta che vi trovate a dovervi disfare dei capelli caduti, ricordate di non gettarli nel water. Prendete cura dell’ambiente e seguite le giuste pratiche di smaltimento, buttando i capelli nell’organico.

