Da presunti bunker segreti a enigmatici “portali” sotto la neve antartica: le teorie del complotto che circondano questo continente remoto

Nel corso dei secoli, l’Antartide, con i suoi paesaggi inesplorati, ha alimentato varie teorie del complotto, spesso così incredibili da sfiorare l’assurdo. Nell’era di Internet e dei social media, la condivisione di immagini e teorie fantasiose è diventata comune, come dimostra il recente caso di un presunto “portale” scoperto in Antartide da alcuni utenti di Google Maps, che ha generato un dibattito acceso sul canale Conspiracies di Reddit.

L’immagine mostra una struttura rettangolare vetrata parzialmente sepolta sotto la neve, suscitando varie ipotesi su cosa potrebbe essere: dall’ingresso di una base segreta a un deposito di semi. Le coordinate indicano che si trova vicino alla Showa Station in Giappone, una base di ricerca nella Terra della Regina Maud.

Nonostante le speculazioni, la struttura si trova effettivamente in prossimità di una base di ricerca ben documentata, con più di 60 edifici che includono alloggi, impianti di servizio e stoccaggio, e non sembra esserci nulla di straordinario nel luogo. L’immagine ha comunque attirato l’attenzione di centinaia di utenti, dimostrando quanto sia facile diffondere e far circolare teorie del complotto nell’era digitale.

Secondo alcuni si tratterebbe di un accesso a una base segreta sotterranea, magari collegata a esperimenti scientifici o attività militari. Altri immaginano che conduca a una dimensione alternativa o a una sorta di mondo sotterraneo.

