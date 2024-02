Durante la cerimonia dei Grammy, il trionfo artistico di Killer Mike è stato oscurato da un arresto per una presunto diverbio accaduto dietro le quinte

Killer Mike, nome d’arte di Michael Render, è stato arrestato dopo un presunto diverbio fisico nel backstage dei Grammy Awards 2024. L’arresto è arrivato poco dopo che il rapper aveva vinto alcuni premi.

L’arresto di Killer Mike durante i Grammy 2024

Render, 48 anni, è stato rilasciato dal dipartimento di polizia di Los Angeles dopo essere stato portato alla divisione centrale della polizia. Il suo arresto è stato confermato da un portavoce della polizia, che ha dichiarato che l’alterco è avvenuto nel blocco 700 di Chick Hearn Court. Il rapper è stato visto in video ammanettato e scortato dalla polizia via dalla Crypto Arena dove si sono svolte le premiazioni dei Grammy.

La vittoria di tre premi e le manette per il presunto diverbio

Immediatamente prima dell’arresto, Killer Mike aveva festeggiato la vittoria dei suoi tre premi Grammy per miglior album rap, migliore canzone rap e migliore performance rap. Durante il suo discorso di ringraziamento, ha esortato coloro che pensano di essere troppo vecchi per fare rap a non preoccuparsi dell’età e a mantenere viva la cultura dell’hip-hop.

Nessun rappresentante di Killer Mike ha ancora commentato l’accaduto, e i membri del suo team ai Grammy hanno rifiutato di fare dichiarazioni.

Foto: Kikapress