Barbara D’Urso sorprende tutti e decide proprio ora di superare una delle sue paure più grandi

Barbara d’Urso ha annunciato attraverso Instagram di aver lasciato l’Italia per un periodo prolungato, proprio mentre si avvicina il debutto di Myrta Merlino come nuova conduttrice di Pomeriggio 5. Questa decisione sembra essere stata presa deliberatamente per allontanarsi dall’attenzione mediatica che circonda il passaggio di testimone alla nuova conduttrice.

Nonostante la sua paura degli aerei, Barbara ha preso un volo per un luogo sconosciuto, mantenendo segreta la destinazione e la durata del suo soggiorno all’estero e ha documentato il suo arrivo in aeroporto attraverso le stories di Instagram.

Durante l’estate, dopo l’annuncio del suo addio a Mediaset, la conduttrice ha condiviso molte foto e video delle sue vacanze, ma ha anche espresso il suo dispiacere per non aver potuto salutare adeguatamente il suo pubblico sottolineando che Myrta Merlino avrà anche più spazio rispetto a quanto lei abbia avuto negli ultimi anni.

La reazione di Myrta Merlino alle polemiche per Barbara D’Urso: ecco

Intanto, Myrta Merlino è pronta a debuttare su Canale 5. In un’intervista a Tele Sette, Myrta ha chiarito che nutre molta simpatia per Barbara e che non c’è alcuna rivalità tra di loro. Ha sottolineato che entrambe sono donne forti e che non vogliono che le donne siano in competizione tra loro.

Myrta ha anche rivelato che il suo arrivo a Mediaset è stato una decisione aziendale e che non ha fatto richieste per prendere il posto di Barbara. Rispetto alla storia di Pomeriggio 5, Myrta ha detto di trattare il programma come un foglio bianco, indicando che porterà la sua prospettiva personale.

Tuttavia, Myrta è consapevole che l’inizio potrebbe essere difficile, poiché il pubblico è affezionato a Barbara d’Urso, che è stata il volto del programma per molti anni. La conduttrice accetta la sfida e sa che ci vorrà del tempo per essere accettata dal pubblico.

Questo cambio rappresenta anche una grande trasformazione per lei, poiché prima conduceva un programma mattutino su La7, mentre ora sarà impegnata nelle trasmissioni pomeridiane di Pomeriggio Cinque.

Foto: Kikapress