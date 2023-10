Dai cambiamenti climatici all’abbandono di rifiuti, scopriamo cosa sta alimentando questa invasione e come le autorità stanno cercando di gestirla

Un’insolita invasione di insetti sta mettendo in allarme alcune città italiane, tra cui Genova, Roma, Milano e altre, portando a un’alta allerta tra la popolazione. Molti si chiedono cosa stia accadendo, se sia un fenomeno eccezionale e quali siano le cause di questa invasione.

Un’abbondanza di mosche sembra essere uno dei principali fattori di disturbo, ma non sono le uniche specie coinvolte. Cimici, zanzare, grilli e cicale sono anch’essi parte di questa invasione che ha colpito alcune città italiane.

Genova e altre città con condizioni climatiche simili favoriscono la proliferazione di insetti vari, poiché sotto il termine “mosche” si celano molte specie diverse con esigenze ecologiche differenti. Alcune prosperano al caldo, mentre altre sfruttano carcasse di animali o rifiuti come ambiente di riproduzione.

Un problema rilevante è rappresentato dall’abbandono di rifiuti in diversi quartieri. L’azienda Amiu, che si occupa del ciclo dei rifiuti a Genova, sta cercando di affrontare questo problema sostituendo i cassonetti datati con modelli elettronici. Tuttavia, molti utenti segnalano difficoltà nell’utilizzo del nuovo sistema, il che porta a sacchetti abbandonati lungo i marciapiedi, a disposizione di gabbiani, cinghiali e mosche.

Un altro fattore da considerare è la mancanza di uccelli insettivori come le rondini, che si nutrono di insetti. Il cambiamento climatico e il prolungamento delle temperature estive possono aver influenzato la loro presenza, contribuendo all’aumento degli insetti.

Inoltre, in autunno, si cominciano a vedere le cimici asiatiche, una specie invasiva che può causare danni significativi alle coltivazioni, in particolare ai noccioli della Tuscia. Questa situazione ha richiamato l’attenzione della Regione Lazio, che sta cercando di affrontare il problema attraverso audizioni e interventi mirati.

Infine, un caso insolito è stato riportato da due turisti australiani a Milano, che hanno sperimentato la presenza delle cimici da letto su un treno espresso proveniente da Monaco. Questo fenomeno dimostra che l’invasione di insetti non è limitata solo alle zone agricole, ma può influenzare anche gli spostamenti dei viaggiatori.

Le autorità stanno cercando di affrontare le emergenze in diversi modi, compresi interventi mirati e monitoraggi scientifici per comprendere meglio le cause sottostanti.

Foto: Shutterstock