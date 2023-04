Scopri dove si trova l’isola di plastica in Italia e quali sono le cause della sua formazione

Le isole di plastica rappresentano un dramma a livello globale, con aree galleggianti composte da rifiuti in plastica che minacciano gli eco-sistemi marini e terrestri.

La più grande isola di plastica al mondo si trova nel Pacifico, tra le Hawaii e la California, ma anche l’Italia ha la sua. Si trova al largo dell’Arcipelago Toscano ed è composta da bottiglie, flaconi, cassette, bicchieri e sacchetti, oltre a microparticelle inquinanti che rappresentano una minaccia per la fauna marina e per l’intero ecosistema.

L’isola di plastica al largo dell’Arcipelago Toscano è stata scoperta nel 2018 grazie all’utilizzo di satelliti e si estende per oltre 160 chilometri quadrati. Si tratta di una striscia di rifiuti trasportata dalle correnti, che ciclicamente torna nei pressi dell’arcipelago, soprattutto nei periodi di forte pioggia.

La cattiva gestione dei rifiuti a livello globale è alla base di questo problema, che mette in serio pericolo il nostro Pianeta.

Differenziata, schiacci le bottiglie di plastica così? Stai sbagliando

La raccolta differenziata è un’attività importante per preservare l’ambiente, ma spesso commettiamo errori nella differenziazione dei rifiuti in plastica.

Le bottiglie di plastica, ad esempio, sono tra i prodotti più comuni da riciclare e sono spesso utilizzate per produrre nuovi prodotti. Il processo di riciclo prevede la loro raccolta, la separazione dal resto dei rifiuti, la triturazione e la pulizia.

Successivamente, la plastica viene fusa e trasformata in granuli o pellets che possono essere utilizzati per produrre nuovi oggetti in plastica. Per questo, Le bottiglie di plastica, vanno schiacciate per il lungo per facilitare il processo di riciclo, e non accartocciate.

