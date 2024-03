Sembra che “il paese più felice del mondo” sia un posto assolutamente magico e inaspettato. Andiamo a vedere di cosa si tratta!

Un paese affettuosamente chiamato “la terra dei mille laghi” è stato nominato il paese più felice del mondo. Questa nomina è avvenuta per il settimo anno consecutivo. Ma di che paese si tratta?

La terra più felice del mondo è la Finlandia: ecco perchè

Parliamo della Finlandia. Famosa innanzitutto per alcune peculiarità note al mondo intero. Come le sue saune, le sue splendide renne e il folklore. Nonché per la sua altissima qualità della vita. Pubblicato ogni anno in occasione della Giornata Mondiale della Felicità, il World Happiness Report stila la classifica tra più di 140 paesi.

Il tutto sulla base del loro livello di felicità, grazie ai dati del sondaggio Gallup World Poll. Lo studio si occupa principalmente di analizzare alcuni fattori.

Tutte le motivazioni della classifica annuale

Tra questi spicca di certo quella che è l’aspettativa di vita di chi ci abita. Ma anche la fiducia rivolta nei confronti del Governo, il reddito medio e il sostegno sociale. In particolar modo, la Finlandia si colloca costantemente ai primi posti in tutte queste aree.

Ai posti successivi si trovano la Danimarca, seguita per pochissimo da Islanda, Svezia e Norvegia. A livello globale, lo studio di quest’anno rileva che i nati prima del 1965 sono in gran parte più felici di quelli nati dopo il 1980.

Questo dal punto di vista delle valutazioni sulla vita dei Millennial che diminuiscono con ogni anno di età. Eppure, è una buona notizia per le generazioni più anziane. Poiché la soddisfazione circa la propria vita in realtà aumenta con l’età tra i Boomer.

Dalla parte opposta della Finlandia troviamo gli UK. E tanti altri nomi che negli anni si sono susseguiti.