Micol Olivieri svela dopo anni la cifra da capogiro guadagnata con I Cesaroni. Ecco quanto ha incassato l’attrice

Micol Olivieri, attrice conosciuta dal pubblico per il ruolo di Alice Cudicini nella popolare serie televisiva I Cesaroni, ha svelato alcuni dettagli riguardo ai guadagni percepiti durante la sua partecipazione allo show. Nonostante il tempo passato dalla messa in onda delle ultime stagioni, la curiosità su ciò che avveniva dietro le quinte della serie è rimasta.

Il compenso per recitare ne I Cesaroni

Micol ha spiegato che “c’era una cifra che ti versavano alla firma del contratto, poi c’era un mensile e poi una parte che ti versavano alla fine, però essendo io minorenne per gran parte degli anni in cui io giravo i Cesaroni, tante cose onestamente non me le ricordo […]” e riguardo ai compensi in generale ha dichiarato: “10 anni fa erano tanti, guadagnavamo bene: anche più di 100mila euro a stagione. Oggi i cachet sono molto più bassi“.

Il fenomeno I Cesaroni e la fama immediata

I Cesaroni è stato uno dei più grandi successi della televisione italiana negli anni Duemila. La serie, che raccontava le vicende di una famiglia romana un po’ sopra le righe, riuscì a conquistare il cuore di milioni di spettatori in tutta Italia. Micol Olivieri interpretava Alice, figlia del protagonista Giulio Cesaroni, e divenne immediatamente una delle attrici più riconoscibili del piccolo schermo.

Anche Matteo Branciamore, noto per il ruolo di Marco ne I Cesaroni, non ha abbandonato il mondo dello spettacolo dopo il successo ottenuto con la celebre serie televisiva. Al contrario, la sua carriera ha continuato a evolversi con nuovi progetti.

Dopo aver lasciato I Cesaroni, ha partecipato a vari film e spettacoli teatrali, tra cui My Father Jack e Il mondo di mezzo. Inoltre, è stato protagonista di sketch televisivi come Love Snack e ha continuato a recitare in commedie come Anche senza di te e, più recentemente, nel film Enea, diretto da Pietro Castellitto, uscito nel 2024.

Branciamore ha anche intrapreso una carriera musicale, pubblicando diverse canzoni che hanno fatto parte della colonna sonora di I Cesaroni. I suoi progetti musicali non hanno però ottenuto la stessa risonanza della sua carriera attoriale e il pubblico lo ricorda soprattutto per il ruolo di Marco.

