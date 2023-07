Com’era Margot Robbie prima di diventare il volto iconico di Barbie? La sua vita a Londra prima della fama

Margot Robbie, l’icona di Hollywood nota per il suo fascino e glamour, ha vissuto un passato molto diverso rispetto alla sua attuale celebrità legata al ruolo di Barbie.

Prima di diventare una stella, il Daily Mail ha raccontato che Margot ha persino lavorato in una modesta discoteca di Londra, chiamata Infernos. L’attrice, in passato, ha vissuto a Clapham Common con sei amici in una casa chiamata ironicamente “The Manor”, caratterizzata da uno stile di vita semplice e senza grandi pretese.

Nonostante la sua attuale fama, Margot ricorderebbe con nostalgia i momenti trascorsi lì. Per lei, la semplicità e il comfort erano fondamentali per rilassarsi e apprezzare la vita. Anche gli amici avrebbero ricordato di passare del tempo in compagnia e, dopo le notti di festa all’Infernos, tutt’altro che eleganti, il gruppo si riprendeva dai postumi della sbornia proprio a Clapham Common.

Foto: Kikapress