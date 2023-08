L’avvistamento della misteriosa medusa Porpita porpita sulle coste pugliesi solleva interrogativi sulla convivenza tra nuove specie e gli ecosistemi marini

La natura ospita diverse specie che possono essere pericolose per gli esseri umani. Tra queste ci sono bacche, funghi ed erbe velenose, così come animali dall’aspetto attraente ma tossici.

Le meduse, ad esempio, sono affascinanti con i loro colori e movimenti ipnotici, ma alcune specie rilasciano sostanze velenose. Possono causare fastidi e dolore, ma non sono generalmente letali, a meno che non vi siano particolari allergie o numerose punture che insieme possono causare annegamento in acqua.

In Puglia, è stato segnalato l’avvistamento della Porpita porpita, una medusa con un aspetto affascinante che somiglia a un bottone blu circondato da raggi. Sebbene emetta veleno per stordire le prede, il suo impatto sugli esseri umani è limitato.

Gli esperti hanno consigliato comunque di non toccarla per evitare danni accidentali, in quanto sono creature fragili. Per proteggere queste creature e l’ambiente marino, è importante segnalare gli avvistamenti alle autorità competenti.

L’espansione di specie come la Porpita porpita nel Mediterraneo può essere collegata al surriscaldamento delle acque e all’adattamento a nuovi habitat, anche se ciò può comportare rischi per l’ecosistema locale.

Foto: Shutterstock