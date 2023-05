I disinfettanti che ci hanno accompagnato durante la pandemia potrebbero rappresentare una cattiva abitudine: ecco perché

Durante l’emergenza Covid, molti disinfettanti contenenti composti di ammonio quaternario (QAC) sono diventati molto popolari, ma alcuni studi suggeriscono che questi prodotti sono potenzialmente dannosi e inutili.

L’uso di tali disinfettanti è stato associato a problemi di salute come l’asma, la dermatite e l’infiammazione in diversi studi condotti sull’uomo, mentre studi su animali hanno sollevato ulteriori preoccupazioni come l’infertilità e i difetti alla nascita. Inoltre, l’uso eccessivo di questi prodotti potrebbe contribuire all’antibiotico resistenza.

I composti di ammonio quaternario sono presenti in molti prodotti, tra cui salviette, gel per le mani, spray, prodotti per la cura personale e strumenti medici. Tuttavia, l’aumentato utilizzo di questi prodotti durante la pandemia ha comportato un aumento dei livelli di QAC nell’ambiente e una maggiore esposizione dell’uomo a tali composti, che sono anche inquinanti e tossici per gli animali.

Gli scienziati suggeriscono di identificare e rimuovere gli utilizzi non necessari di QAC, promuovere alternative più sicure e incentivare l’innovazione di alternative per prevenire danni alla salute umana ed ecologica.

Noi consumatori possiamo difenderci leggendo le etichette dei prodotti per identificare la presenza di QAC e limitando l’uso di tali prodotti quando possibile.

Nuova epidemia in arrivo: il pericolo della nuova variante. Ma non era finita l’emergenza globale COVID? Cosa si sa su questa nuova ondata

Gli esperti degli Stati Uniti avvertono che esiste il rischio di una nuova epidemia entro il 2025, nonostante la fine dell’emergenza Covid.

Il pericolo in agguato è la comparsa di una nuova variante del virus diversa da Omicron. Il biologo Trevor Bedford del Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle ha rilevato il rischio del 40% di una nuova ondata di infezioni causate da questa variante del virus.

Se dunque la pandemia sembra finita (ed è stata dichiarata tale dall’OMG), un Covid endemico rimane una forte preoccupazione per la salute e per il futuro.

Foto: Shutterstock