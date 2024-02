Sembra che l’Empire State Building abbia un’ottima proposta per San Valentino!

San Valentino è alle porte e, con esso, arrivano anche tutte le richieste di eventi particolari da vivere con la propria dolce metà. Una delle opzioni più interessanti, come tutti gli anni, sono proprio le cene assieme alla propria dolce metà.

La proposta dell’Empire State Building per San Valentino

Per quest’anno c’è qualcosa di diverso rispetto al solito. Sembra proprio che l’Empire State Building abbia lanciato una proposta un po’ particolare per San Valentino. Questo con un’offerta esclusiva: serata romantica per due nel grattacielo della Grande Mela.

Al prezzo di 10.000 dollari la coppia avrà la possibilità di visitare i piani alti, tra cui proprio l’86esimo piano. E, di conseguenza, avrà la possibilità di consumare una cena all’insegna del lusso sfrenato di sole tre portate con abbinamento di vini in una degustazione al 102esimo piano.

Tra l’altro, il luogo verrà chiuso ai visitatori per l’occasione. Ci saranno tutta una serie di piatti e di portate curate minuziosamente dallo chef dello State Grill and Bar, il ristorante dell’Empire al piano a piano terra.

Una ricca selezione “con vista” dell’Empire State Building

Il tutto con incluse opzioni che prevedono una ricca selezione di granchio con caviale, filetto in crosta di porcini e torta al cioccolato, accompagnati da musica romantica per l’occasione. Proprio prima di cena la coppia prenderà parte a un giro privato dell’Empire State Building in compagnia di un paio di calici di champagne da gustare.

“Non c’è sfondo più bello della vista impareggiabile dell’Empire State Building per celebrare l’amore questo San Valentino”, ecco le parole entusiaste di Jean-Yves Ghazi, presidente dell’Osservatorio del grattacielo.

Che ha aggiunto in seguito: “Siamo entusiasti di offrire ad una coppia l’opportunità esclusiva di avere il nostro iconico Osservatorio tutto per sé nell’appuntamento più romantico dell’anno a New York”.

Vedremo se quest’iniziativa, come molti sperano, avrà successo e se i visitatori rimarranno soddisfatti dalla cena con vista dell’Empire State Building!