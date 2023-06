Il legame di Re Carlo III con un passeggero del sottomarino scomparso

Shahzada Dawood, uomo d’affari pakistano e vicepresidente dell’azienda di fertilizzanti Engro, è uno dei passeggeri a bordo del sottomarino disperso, insieme a suo figlio.

L’imprenditore è noto per essere un sostenitore di due organizzazioni benefiche reali, The Prince’s Trust International e The British Asian Trust.

Un portavoce di Carlo III ha affermato che il re ha inviato le sue preghiere e i suoi pensieri alla famiglia Dawood e a tutte le persone coinvolte nell’incidente, per cui ormai è scattato il conto alla rovescia: l’ossigeno a disposizione nel sommergibile è limitato e sempre meno.

Inoltre, Re Carlo III ha chiesto di essere aggiornato sulle ricerche. Un’altra fonte reale ha infatti dichiarato all’Express: “Il principe Carlo sarà devastato nell’apprendere che Shahzada è scomparso, e seguirà da vicino gli sviluppi”.

Sommergibile ‘Titanic’ scomparso, uditi rumori: cosa sta accadendo in queste ore

Intanto, sono stati uditi dei rumori nella zona in cui è scomparso il sommergibile e un aereo canadese li avrebbe registrati. Le ricerche subacquee sono in corso, ma finora non hanno dato risultati positivi.

Gli equipaggi di ricerca, compresi quelli degli Stati Uniti e delle guardie costiere, della marina e delle forze armate canadesi, stanno effettuando una perlustrazione del fondo dell’Oceano Atlantico per trovare il sottomarino.

Il capitano Jamie Frederick della Guardia costiera degli Stati Uniti ha confermato che rimangono meno di due giorni di ossigeno e ha descritto la ricerca, che si estende su un’area di quasi 20.000 chilometri quadrati, come “molto complessa”.

Foto: Kikapress